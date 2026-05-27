近期多起毒駕肇事慘劇引發社會高度憤慨，警政署今（27）日宣布，即日起全面啟動「強力打擊毒駕、守護全民用路安全」之最高規格查緝專案。台中市警局昨（26）日更直接公布台中地區 16 名毒駕累犯的「正臉照與姓名」，此作法也讓數千名網友力挺大讚：「支持重罰！」
毒駕累犯正臉公布了！台中警心累：熟面孔又再犯
台中市警局昨（26）日在官方臉書粉絲專頁「臺中 TCPB 波麗士」發文表示：「到底要罰多重，才足以嚇阻毒駕？」隨即公布最新一波毒駕累犯名單。這次一共列出 16 名累犯，不但公布姓名，更 PO 出高清正臉照。警方強調，將依法嚴格執行「行政公開」，定期於官方平台公布累犯者的姓名、違規事實，並懸掛其違規照片，讓社會大眾共同檢視與警戒。
談及打擊毒駕的無奈，台中市警局也吐露心聲：「儘管我們努力抓，但有時候看到熟面孔又再犯，真的心很累。公布照片雖然效果有限，但還是希望能達到警惕的作用。」
不少網友看完之後也紛紛感嘆，「罰錢、吊銷駕照，這些對他們來說又不會痛」、「累犯就該關起來，不要讓他們出來害人！」「辛苦波麗士們了」、「至少看得到臉了，能避開這些人就盡量避開。」
毒駕累犯加重處罰！拒測將當場逮捕移送
事實上，目前在台中市交通事件裁決處官網上，也能看到酒駕及拒測累犯公布專區，每一周都會公布最新的酒(毒)駕及拒測累犯名單，讓民眾能直接查看這些人的本名與長相。
台中警提到，為強力打擊毒駕、守護全民用路安全，警政署最新查緝新規即日啟動，包括唾液快篩陽性即重罰，汽車最高罰12萬，機車最高罰9萬），當場扣車並吊扣駕照；此外，快篩陽性或拒測且客觀足認不能安全駕駛，當場逮捕移送。
台中警表示，10年內毒駕累犯加重處罰，第2次最高罰12萬、吊銷駕照3年，第3次以上依前次金額再加罰9萬元（無上限）；依法公開累犯姓名、照片及違規事實。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市警局昨（26）日在官方臉書粉絲專頁「臺中 TCPB 波麗士」發文表示：「到底要罰多重，才足以嚇阻毒駕？」隨即公布最新一波毒駕累犯名單。這次一共列出 16 名累犯，不但公布姓名，更 PO 出高清正臉照。警方強調，將依法嚴格執行「行政公開」，定期於官方平台公布累犯者的姓名、違規事實，並懸掛其違規照片，讓社會大眾共同檢視與警戒。
談及打擊毒駕的無奈，台中市警局也吐露心聲：「儘管我們努力抓，但有時候看到熟面孔又再犯，真的心很累。公布照片雖然效果有限，但還是希望能達到警惕的作用。」
不少網友看完之後也紛紛感嘆，「罰錢、吊銷駕照，這些對他們來說又不會痛」、「累犯就該關起來，不要讓他們出來害人！」「辛苦波麗士們了」、「至少看得到臉了，能避開這些人就盡量避開。」
事實上，目前在台中市交通事件裁決處官網上，也能看到酒駕及拒測累犯公布專區，每一周都會公布最新的酒(毒)駕及拒測累犯名單，讓民眾能直接查看這些人的本名與長相。
台中警提到，為強力打擊毒駕、守護全民用路安全，警政署最新查緝新規即日啟動，包括唾液快篩陽性即重罰，汽車最高罰12萬，機車最高罰9萬），當場扣車並吊扣駕照；此外，快篩陽性或拒測且客觀足認不能安全駕駛，當場逮捕移送。