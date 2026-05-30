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▲太妍曾拿上印有自己名字「金太軟」的書籍受訪。（圖／Harper's BAZAAR Korea YouTube）

▲太妍的本名叫「金太軟」，沒因為正名泰妍而改成「金泰軟」。（圖／namu.wiki）

2026最強韓流拼盤演唱會《K-SPARK IN KAOHSIUNG》今（30）日晚間7點在高雄世運主場館登場，少女時代隊長泰妍（太妍）下午將飛抵高雄，準備晚上的演出，一現身立刻吸引大批粉絲接機。對不少新粉來說，現在大家熟悉的「泰妍」，其實去年才剛透過SM娛樂正式向台灣粉絲正名，從用了18年的「太妍」改成「泰妍」，而她還有個連老粉都會笑出來的本名「金太軟」，背後原因也再度被翻出討論，因為她爸媽希望女兒能成為個性柔軟、心胸寬大的人，所以才取此名。太妍2007年就出道，這個名字粉絲早就叫到變習慣，沒想到去年她來台北大巨蛋開唱時，SM娛樂卻突然透過台灣主辦單位正式宣布，中文名從過去用了18年的「太妍」改成「泰妍」，當時一堆SONE（粉絲名）看到直接愣住，一時之間反應不過來。不過比起正名，更讓網友覺得可愛的，其實是她的本名「金太軟」。太妍的漢字本名原本就是「金太軟」，因為父母希望她未來能成為個性柔軟、心胸寬大的人，所以才取了這個名字。後來出道時，因為「妍」跟「軟」的韓文發音接近，才把藝名定為「太妍」。只是現在藝名已經正式改成「泰妍」，但韓國納木維基上的本名資料卻還是維持「金太軟」，沒有跟著變成「金泰軟」，這點也被不少粉絲發現，變成另類彩蛋。另外，太妍過去剛出道時也曾分享，因為哥哥小時候唸不太出她的名字，所以都直接叫她「太太（때때）」，後來少女時代成員知道後，也跟著一起這樣叫，據說到現在家人之間還是習慣用「太太」稱呼她，是只有親近的人才會知道的小名。太妍2007年以少女時代隊長身分出道，憑藉〈Gee〉、〈Genie〉、〈The Boys〉、〈Into The New World〉等歌曲紅遍亞洲，更被視為K-POP代表性女偶像之一。除了團體活動，她也是韓國公認的「OST女王」，演唱過《快刀洪吉童》、《德魯納酒店》等多部熱門韓劇原聲帶。近年她則持續以SOLO歌手身分活動，〈INVU〉、〈Four Seasons〉、〈Weekend〉等歌曲都有極高人氣，穩定Live實力加上獨特嗓音，也讓她一路唱了快20年，仍是韓國女偶像中的代表級主唱。