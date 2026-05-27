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COMPUTEX 2026（台北國際電腦展）即將於下週盛大登場，宏碁董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖今（27）日表示，AI發展如今進一步延伸至軟體、場景應用與Token商業模式，形成類似「蝴蝶效應」的產業擴散現象，走向百工百業的實際應用，而產業界目前也正面臨關鍵零組件的考驗，其中「CPU」成了現在最嚴重的瓶頸。陳俊聖指出，目前產業鏈缺料現象依舊存在，而過去缺的是記憶體，如今則轉成CPU最吃緊。現在CPU就是整個供應鏈能否順利出貨的關鍵，「CPU到了就是成套了，CPU沒到就沒辦法成套」，也因此各家業者持續與CPU供應商積極溝通，希望緩解供應壓力。不過，他也說，目前除了英特爾、AMD之外，包括聯發科與Qualcomm（高通）等新參與者都開始投入CPU市場，隨著更多供應商加入，有望逐步舒緩目前供給緊張情況。至於零組件漲價推升PC終端價格，怎麼看下半年的消費市場？陳俊聖坦言，根據第三方機構IDC的報告，今年全球PC出貨量預估會比去年下滑雙位數（約10%至11%），但他個人相對樂觀，認為下滑幅度應該能控制在個位數之內。陳俊聖強調，雖然受價格上漲影響，下半年的整體表現可能會比上半年稍弱，但因為單價拉高，整體的「產值」預估仍會逆勢上漲。以宏碁今年1至4月份的表現來看，營收成長達10幾個百分點，整體金額成長幅度更為顯著，宏碁也會在下半年持續努力衝刺。另一方面，針對外界擔憂AI吸走市場過多資源，進而排擠其他傳統產業，陳俊聖則樂觀看待，認為這並非排擠，而是資源優化的必經過程。他舉例，這就像當年網路剛興起時，大家都在談網路公司，如今每家公司都在用網路；AI也是如此，未來將是「百工百業、每個人都需要用到AI技術」的持續演進過程。