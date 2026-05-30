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張鈞甯近來登上YouTube節目《坐吧聊聊》分享出道的經過，她在出道之前，曾被一位在打工發問券的男生攔下來，張鈞甯知道如果她填假的電話，那份問券就不算錢，因此她告訴那位男生，「我會填真的電話，但你不要打給我」，沒想到半年後那位男生換工作成為經紀助理，翻出當時的問卷打給張鈞甯挖掘她。張鈞甯在《坐吧聊聊》分享出道的經過，黃鐙輝好奇她是高材生又是讀法律的，怎麼會踏入演藝圈，張鈞甯說她曾在路上遇到發問券的，「我就跟他說，我可以幫你寫，因為我打工過，我知道留假的電話那份錢就不算，我以我就留了真電話。」沒多久那位男生轉職到廣告模特兒的經紀公司當助理，被老闆問有沒有不錯的人可以簽約，他馬上想到半年前遇到一個不錯的女生，回家把張鈞甯那份問卷翻出來，打電話給她。出身書香世家的張鈞甯，決定要踏入演藝圈之前，爸爸帶她去聽了一場演奏會，對她說，做藝術就是要全心投入，但認為她的個性比較偏理性，不是會為了藝術餓肚子的類型，因此也提醒她，只要確定了，家人會全力支持，但如果不行，也要想清楚，媽媽也是一樣，只要求她完成碩士學位。張鈞甯也很爭氣，碩一就幾乎把學分都修完，一邊讀書一邊拍《白色巨塔》，個性耿直的她，即便遇到困難，每天回家落淚，但就像高中練儀隊時一樣，靠著一股「為什麼我不會」的傻勁，用自己的方式闖出一片天。