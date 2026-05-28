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▲震旦通訊推出「2026鴻海股東購物節」開跑，以尊榮、關懷、溫度感「三支箭」，為股東創造實質的加值回饋。（圖／翻攝畫面）

▲2026鴻海股東購物節推出獨家股東專屬門號綁定專案。（圖／翻攝畫面）

震旦通訊/夏普震旦今年特別從「財經股東」視角出發，宣布自5月29日起至6月30日止，全台門市及線上通路同步盛大開跑「2026鴻海股東購物節」，以尊榮、關懷、溫度感「三支箭」，為股東創造加值回饋。第一支箭，震旦通訊此次特別因地制宜打造「雙管道精準分流」的尊榮實體回饋機制。全台鴻海股東凡持「開會通知書」或「開會通知書照片」，於5/29至6/30活動期間，至全台灣震旦通訊或夏普震旦實體門市加入會員並填寫問卷，即可免費獲得市價高達890元的「精準手機裁切保護膜」乙組（全台限量2,000組，送完為止），加入會員更可現領100元購物金。5月29日實際前往土城虎躍廠參加股東常會的股東，可於現場活動直接領取專屬「手機裁切膜兌換券」（限量1,000張）。第二支箭，直擊AIoT生態圈核心！Poketomo AI夥伴與夏普新品家電現場實證。在財經市場高度關注AI應用落地的趨勢下，震旦通訊在股東會現場與線下門市直接讓股東體驗科技紅利。活動現場重點展示了夏普最新智慧生活結晶「Poketomo AI智慧夥伴」互動體驗，以具備溫度感的擬真AI互動，向股東揭示家庭AIoT（人工智能物聯網）的具體商用化場景。現場並同步提供夏普健康家電的試喝服務與全方位「健康新生活提案」，讓股東能率先在生活中親自體驗夏普家電與AIoT生態圈的領先優勢。第三支箭，抗通膨方案，獨家夏普空調門號專案價 1 元帶回家。面對全球通膨環境，如何精準支配生活開銷、創造最高生活邊際效益，是財經股東最靈敏的嗅覺所在。震旦通訊為此量身打造了極具價格破壞力的「抗通膨綠色家電方案」，針對夏普空調推出獨家股東專屬門號綁定專案：主推旗艦款 2.8KW 夏普智慧空調，搭配指定電信月租1,399元（綁約36個月），股東獨享專案價1元直接帶回家。震旦通訊此次整合線上與全台線下實體門市，透過專業的手機護眼貼膜服務（採預約制，引導股東二次進店）與高客單價的AIoT家電及電信方案，以高規格的「尊榮、關懷、溫度感」精品級服務，示範了新零售時代的OMO（線上線下融合）股東經濟學。