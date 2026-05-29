皮克敏真的跑到現實世界偷東西了！近日社群平台上一件「鈕扣被偷走」的襯衫意外爆紅。一名網友分享，自己穿襯衫穿到一半，突然發現第二顆鈕扣不見，原本還以為只是掉了，沒想到低頭一看才發現，居然是一隻「紅色皮克敏」正在把鈕扣搬走，可愛畫面瞬間逗樂大批玩家。
這款襯衫其實是任天堂官方推出的《Pikmin Bloom》聯名，「寶物回收」系列，設計直接把《皮克敏》經典的「搬運文化」做進衣服裡。正面第二顆鈕扣位置刻意留空，旁邊則繡上一隻雙手抱著鈕扣逃跑的紅色皮克敏，第一顆扣子下方和口袋上還藏著藍色、黃色皮克敏。
《Pikmin Bloom》手遊中，皮克敏最大的特色就是「看到什麼搬什麼」，不管是水果、花苗、明信片，全都會被牠們努力扛回來給玩家，因此這件襯衫的設計也被大讚「完全懂皮克敏」。Threads上的網友更笑喊「下一顆扣子也快沒了」、「建議直接帶去打菇」、「穿去公司會一直檢查鈕扣還在不在」。
除了長袖襯衫外，任天堂同步推出同系列短袖 T 恤，以及大量《皮克敏》生活雜貨，每款設計都帶有療癒小巧思，因此擁有超高人氣。
目前這系列商品主要仍以日本 Nintendo TOKYO、OSAKA、KYOTO 直營店販售為主。該款襯衫日本官方售價為7150日圓，折合台幣約1500至1800元左右。
若台灣玩家想入手，目前多半仍需透過代購、跨境電商或 Mercari 等日本二手平台購買。不過由於熱門尺寸經常缺貨，也有不少仿冒品開始流入市場，購買前仍需特別留意官方織標與賣家評價，避免被假貨「偷走」荷包。
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除了長袖襯衫外，任天堂同步推出同系列短袖 T 恤，以及大量《皮克敏》生活雜貨，每款設計都帶有療癒小巧思，因此擁有超高人氣。
目前這系列商品主要仍以日本 Nintendo TOKYO、OSAKA、KYOTO 直營店販售為主。該款襯衫日本官方售價為7150日圓，折合台幣約1500至1800元左右。
若台灣玩家想入手，目前多半仍需透過代購、跨境電商或 Mercari 等日本二手平台購買。不過由於熱門尺寸經常缺貨，也有不少仿冒品開始流入市場，購買前仍需特別留意官方織標與賣家評價，避免被假貨「偷走」荷包。