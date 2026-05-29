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民眾黨前發言人楊寶楨日前宣布退黨，並宣布以無黨籍身分投入台中市第八選區（東區、南區）議員選戰。近日楊寶楨與民眾黨中央委員蔡壁如一同接受媒體人黃暐瀚網路節目專訪，暢談黨內文化與提名制度問題，未料卻引來創黨主席柯文哲親自在該節目下方留言，公開回擊蔡壁如，再度讓民眾黨內鬨浮上檯面。楊寶楨在2024年2月19日在黨團辦公室前落淚，宣布閃辭民眾黨發言人與黨團副主任職位，並澄清無黨內鬥，表示將休息並規劃進修。事實上，楊寶楨在媒體受訪宣布辭職前，已「間接」跟媒體透露在黨內不受到重視。外型亮眼的楊寶楨雖然擁有龐大「寶粉」，但遭到黨中央邊緣化，主因她不是柯文哲身邊的皇上人馬。何謂「皇上人馬」指的是柯文哲在台北市長期間，身邊的核心幕僚們。而楊寶楨是蔡壁如面試進民眾黨，屬於蔡壁如人馬，楊寶楨雖掛名民眾黨發言人，卻無法參與黨核心決策，只能發言表達黨中央的立場。楊寶楨落淚閃辭黨職，柯文哲不心疼，不是柯不愛楊寶楨，而是楊寶楨畢竟不像陳智菡是柯身邊的核心人馬。楊寶楨離開民眾黨後，先後擔任基隆政策推廣大使、新竹市發言人，雖然幫助跟民眾黨友好的基隆市長謝國樑、當時停職中的新竹市長高虹安挺過大罷免，卻持續與民眾黨中央漸行漸遠，小草們也怪柯文哲因案被關押在土城看守所期間，楊寶楨都未替柯發聲。而黨中央也認為楊寶楨2022年選舉太佛系，改派許甫參選北市松山信義選區，柯文哲也大力支持許參選。而楊寶楨在協助高虹安挺過大罷免、復職後，認為階段性任務已經完成，在台中市議員江和樹的慫恿下，辭去新竹市發言人一職，返回台中參選議員，但與黨中央的長期矛盾引發摩擦，小草與側翼對執意參選的楊寶楨發動網攻，成為她與黨中央撕破臉，壓垮駱駝的最後一根稻草。民眾黨向來喜愛用俊男美女擔任發言人、黨公職，增加媒體曝光度，但民眾黨資源終究不如藍綠兩大黨，俊男美女的外表無法掩蓋黨資源有限的事實，一旦黨內位置不夠，內鬥就會越趨白熱化，無法進入核心者不得不離開。在柯文哲因京華城案辭去民眾黨主席後，面對官司纏身已分身乏術，無心參與黨務，變成民眾黨的精神領袖，實質權力在現任黨主席黃國昌上。而黃國昌過去在時代力量就愛搞小圈圈政治，黨內路線之爭分成昌派與非昌派（林昶佐為首），時力當時黨內也有林亮君、吳崢、黃捷等政治新星，但最後仍與林昶佐選擇離開，轉向資源更大的民進黨。蔡壁如、楊寶楨接受專訪談退黨潮，柯文哲直接留言開嗆民眾黨中央委員蔡壁如，突顯出民眾黨內部長期存在的矛盾問題。而黃國昌現在複製了時代力量的退黨歷史，加上黨內矛盾未解，民眾黨2026九合一前夕再爆發退黨潮，內部路線之爭與溝通問題恐會持續發酵。