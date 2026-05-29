《Pikmin Bloom》皮克敏玩家荷包要被偷走了。由日本食玩大廠 Furuta（古田製菓）與任天堂聯名推出的「皮克敏公仔巧克力蛋」，近日在社群平台再度掀起討論熱潮。不少玩家紛紛曬出開箱照，興奮直喊「真的太可愛了」、「這次一定要16款全收集」，甚至有人一口氣直接買整盒，只為了抽到最想要的角色。
事實上，這款商品早在2025年推出時就曾引發搶購潮，如今官方宣布「重新販售」後，再度讓大量《皮克敏》粉絲陷入瘋狂。這款巧克力蛋外層為空心牛奶巧克力，內部則藏有隨機角色公仔。本次共推出15款基本款與1款隱藏版，全系列合計16款，幾乎把《皮克敏4》的人氣角色一次收齊。
除了基本的紅、黃、藍色皮克敏外，還包含冰皮克敏、夜光皮克敏、白皮克敏、紫皮克敏，以及高人氣的宇宙搜救犬「歐慶」跟對手角色「摩斯」。每隻角色皆做工細緻，讓玩家直呼「太可愛了」，其中也還原了《皮克敏》系列最經典的「搬運文化」。
像是黃色皮克敏抱著紅櫻桃、紅色皮克敏拖著巨大鈕扣等等，小小公仔卻展現了遊戲裡的生態感。不少網友也笑說「擺在辦公桌直接療癒到不想上班」、「這根本不是食玩，是精神治療。」
目前台灣雖然尚未有超商引進，但玩家仍可透過代購與實體玩具店購買。以蝦皮、露天等電商平台來看，目前單顆盲盒價格約落在新台幣90至150元左右，部分賣家也有販售整盒10入版本；若是熱門角色或隱藏版，單隻價格甚至可能被炒到200元以上。
另外像是台北地下街、西門町萬年大樓等日系玩具店，也有少量店家進貨，價格則普遍落在120至160元之間，優點是可以現場直接開盒。
隨著《Pikmin Bloom》與《皮克敏4》近年人氣持續攀升，這股「皮克敏熱潮」似乎沒有停下來的跡象。對不少玩家來說，真正可怕的可能不是抽不到隱藏版，而是明明只想買一顆，最後卻不知不覺整套全收。
由於近期天氣炎熱，有不少資深玩家提醒，巧克力蛋在物流運送過程中非常容易融化。若選擇超商取貨，到貨後最好盡快領取，開箱前也建議先冰進冰箱冷藏，否則很可能會變成「巧克力皮克敏災難現場」。
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像是黃色皮克敏抱著紅櫻桃、紅色皮克敏拖著巨大鈕扣等等，小小公仔卻展現了遊戲裡的生態感。不少網友也笑說「擺在辦公桌直接療癒到不想上班」、「這根本不是食玩，是精神治療。」
另外像是台北地下街、西門町萬年大樓等日系玩具店，也有少量店家進貨，價格則普遍落在120至160元之間，優點是可以現場直接開盒。
由於近期天氣炎熱，有不少資深玩家提醒，巧克力蛋在物流運送過程中非常容易融化。若選擇超商取貨，到貨後最好盡快領取，開箱前也建議先冰進冰箱冷藏，否則很可能會變成「巧克力皮克敏災難現場」。