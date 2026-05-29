中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（29）共有3場比賽，近期吞下7連敗的中信兄弟，今日北上臺北大巨蛋交手富邦悍將，洋投德保拉（Jose De Paula）掛帥拚止敗，對決魔力藍（Shawn Morimando）；上半季封王魔術數字M17的味全龍，今日迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方分別推出伍鐸（Bryan Woodall）、林詔恩；2連勝的台鋼雄鷹踢館樂天桃猿，由洋投坎南（David Buchanan）強碰艾菩樂（Tyler Eppler）。《NOWnews》整理出5月29日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月29日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 41 27-14-0 0.659 M17
2 富邦悍將 39 22-17-0 0.564 4
3 台鋼雄鷹 42 22-19-1 0.537 5
4 統一獅 41 20-20-1 0.500 6.5
5 樂天桃猿 39 17-21-1 0.447 8.5
6 中信兄弟 40 11-28-1 0.282 15
🟡戰績小提示：龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M17，今日若能戰勝獅隊，將減至M16，若另一地兄弟能擊退悍將，龍隊會直接減至M15。

龍隊想減魔術數字　伍鐸掛帥對決獅隊林詔恩

🟡天母賽事、開賽時間18：35

龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽6場，拿下1勝1敗，防禦率2.89。本季伍鐸與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（2責失），最終吞下敗投，對戰防禦率3.38。

獅隊目前排名第4，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率僅3.52。去年林詔恩曾與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍「本土洋投」伍鐸今日先發交手統一獅，力拚本季第2勝，還要替球隊減封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
▲味全龍「本土洋投」伍鐸今日先發交手統一獅，力拚本季第2勝，還要替球隊減封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
兄弟拚止7連敗　得寶拉掛帥戰悍將魔力藍

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率2.20。魔力藍本季與兄弟交手1次，投6局失1分，最終吞下敗戰，對戰防禦率1.50。

兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.38。德保拉去年與悍將交手2場，拿下2勝，共投14局無失分，對戰防禦率0。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將洋投魔力藍今日先發交手中信兄弟，悍將目前落後龍頭味全龍4場勝差，魔力藍首要任務是助隊縮短勝差。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）
▲富邦悍將洋投魔力藍今日先發交手中信兄弟，悍將目前落後龍頭味全龍4場勝差，魔力藍首要任務是助隊縮短勝差。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）
雄鷹踢館桃猿搶3連勝　坎南對決艾菩樂

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

桃猿目前排名第5，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽8場，拿下1勝6敗，防禦率3.42。艾菩樂本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率5.14。

雄鷹目前排名第3，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽5場，拿下3勝2敗，防禦率2.94。坎南本季與桃猿有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率6.43。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹近期拿下2連勝，今日北上交手樂天桃猿，推出洋投坎南先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
▲台鋼雄鷹近期拿下2連勝，今日北上交手樂天桃猿，推出洋投坎南先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
❗️5/29中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍天母球場（室外球場）

氣溫：27至28度

降雨機率：10%

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：27至28度

降雨機率：10%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：27至28度

降雨機率：10%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...