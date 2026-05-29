中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（29）共有3場比賽，近期吞下7連敗的中信兄弟，今日北上臺北大巨蛋交手富邦悍將，洋投德保拉（Jose De Paula）掛帥拚止敗，對決魔力藍（Shawn Morimando）；上半季封王魔術數字M17的味全龍，今日迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方分別推出伍鐸（Bryan Woodall）、林詔恩；2連勝的台鋼雄鷹踢館樂天桃猿，由洋投坎南（David Buchanan）強碰艾菩樂（Tyler Eppler）。《NOWnews》整理出5月29日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月29日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M17，今日若能戰勝獅隊，將減至M16，若另一地兄弟能擊退悍將，龍隊會直接減至M15。
龍隊想減魔術數字 伍鐸掛帥對決獅隊林詔恩
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽6場，拿下1勝1敗，防禦率2.89。本季伍鐸與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（2責失），最終吞下敗投，對戰防禦率3.38。
獅隊目前排名第4，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率僅3.52。去年林詔恩曾與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟拚止7連敗 得寶拉掛帥戰悍將魔力藍
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率2.20。魔力藍本季與兄弟交手1次，投6局失1分，最終吞下敗戰，對戰防禦率1.50。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.38。德保拉去年與悍將交手2場，拿下2勝，共投14局無失分，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
雄鷹踢館桃猿搶3連勝 坎南對決艾菩樂
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽8場，拿下1勝6敗，防禦率3.42。艾菩樂本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率5.14。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽5場，拿下3勝2敗，防禦率2.94。坎南本季與桃猿有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率6.43。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/29中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月29日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|41
|27-14-0
|0.659
|M17
|2
|富邦悍將
|39
|22-17-0
|0.564
|4
|3
|台鋼雄鷹
|42
|22-19-1
|0.537
|5
|4
|統一獅
|41
|20-20-1
|0.500
|6.5
|5
|樂天桃猿
|39
|17-21-1
|0.447
|8.5
|6
|中信兄弟
|40
|11-28-1
|0.282
|15
龍隊想減魔術數字 伍鐸掛帥對決獅隊林詔恩
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽6場，拿下1勝1敗，防禦率2.89。本季伍鐸與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（2責失），最終吞下敗投，對戰防禦率3.38。
獅隊目前排名第4，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率僅3.52。去年林詔恩曾與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率2.20。魔力藍本季與兄弟交手1次，投6局失1分，最終吞下敗戰，對戰防禦率1.50。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.38。德保拉去年與悍將交手2場，拿下2勝，共投14局無失分，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽8場，拿下1勝6敗，防禦率3.42。艾菩樂本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率5.14。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽5場，拿下3勝2敗，防禦率2.94。坎南本季與桃猿有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率6.43。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍天母球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。