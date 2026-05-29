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⚾2026年中職戰績表（截至5月29日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 41 27-14-0 0.659 M17 2 富邦悍將 39 22-17-0 0.564 4 3 台鋼雄鷹 42 22-19-1 0.537 5 4 統一獅 41 20-20-1 0.500 6.5 5 樂天桃猿 39 17-21-1 0.447 8.5 6 中信兄弟 40 11-28-1 0.282 15

🟡戰績小提示：

▲味全龍「本土洋投」伍鐸今日先發交手統一獅，力拚本季第2勝，還要替球隊減封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

▲富邦悍將洋投魔力藍今日先發交手中信兄弟，悍將目前落後龍頭味全龍4場勝差，魔力藍首要任務是助隊縮短勝差。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲台鋼雄鷹近期拿下2連勝，今日北上交手樂天桃猿，推出洋投坎南先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（29）共有3場比賽，近期吞下7連敗的中信兄弟，今日北上臺北大巨蛋交手富邦悍將，洋投德保拉（Jose De Paula）掛帥拚止敗，對決魔力藍（Shawn Morimando）；上半季封王魔術數字M17的味全龍，今日迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方分別推出伍鐸（Bryan Woodall）、林詔恩；2連勝的台鋼雄鷹踢館樂天桃猿，由洋投坎南（David Buchanan）強碰艾菩樂（Tyler Eppler）。龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M17，今日若能戰勝獅隊，將減至M16，若另一地兄弟能擊退悍將，龍隊會直接減至M15。🟡天母賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽6場，拿下1勝1敗，防禦率2.89。本季伍鐸與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（2責失），最終吞下敗投，對戰防禦率3.38。獅隊目前排名第4，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率僅3.52。去年林詔恩曾與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率2.20。魔力藍本季與兄弟交手1次，投6局失1分，最終吞下敗戰，對戰防禦率1.50。兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.38。德保拉去年與悍將交手2場，拿下2勝，共投14局無失分，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃猿目前排名第5，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽8場，拿下1勝6敗，防禦率3.42。艾菩樂本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率5.14。雄鷹目前排名第3，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽5場，拿下3勝2敗，防禦率2.94。坎南本季與桃猿有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率6.43。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍天母球場（室外球場）氣溫：27至28度降雨機率：10%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：27至28度降雨機率：10%📍桃園球場（室外球場）氣溫：27至28度降雨機率：10%