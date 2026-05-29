超人氣動畫《孤獨搖滾！》正式前進台中！繼先前台北站吸引大批動漫迷朝聖後，「孤獨搖滾！動畫展」第二站宣布將於7月20日起在台中中友百貨登場，不只重現「團結Band」多個經典場景，還有小孤獨房間、衣櫥實景，以及粉絲超熟悉的「渴望被肯定的怪物」大型互動裝置。
《孤獨搖滾！》自2022年播出，以青春、音樂與人際成長的故事引發共鳴，主角「小孤獨（後藤一里）」更成為近年最具代表性的動畫角色之一。作品不只在動漫圈引發熱潮，劇中樂團「團結Band」相關歌曲也持續創下高人氣。
這次動畫展將以作品內容為核心，打造多個沉浸式展區，包含小孤獨充滿創作靈感的房間、衣櫥實景，角色設定展示，以及動畫中令人印象深刻的「渴望被肯定的怪物」大型互動裝置，重現多個經典橋段。除此之外，官方也特別加入多款台灣限定商品設計，將融入台灣在地元素，於展覽現場販售限定周邊。主辦方曼迪傳播表示，希望透過展覽讓粉絲再次感受《孤獨搖滾！》帶來的青春與搖滾感動。
「孤獨搖滾！動畫展」將於2026年7月20日至8月23日在台中中友百貨B、C棟13樓大廳登場，售票資訊預計後續公開，更多詳細內容可至曼迪傳播粉絲專頁查詢。
🟡《孤獨搖滾！》動畫展資訊
📌時間：2026年7月20日～8月23日
📌地點：台中中友百貨 B、C棟13樓大廳
📌主辦單位：曼迪傳播
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這次動畫展將以作品內容為核心，打造多個沉浸式展區，包含小孤獨充滿創作靈感的房間、衣櫥實景，角色設定展示，以及動畫中令人印象深刻的「渴望被肯定的怪物」大型互動裝置，重現多個經典橋段。除此之外，官方也特別加入多款台灣限定商品設計，將融入台灣在地元素，於展覽現場販售限定周邊。主辦方曼迪傳播表示，希望透過展覽讓粉絲再次感受《孤獨搖滾！》帶來的青春與搖滾感動。
「孤獨搖滾！動畫展」將於2026年7月20日至8月23日在台中中友百貨B、C棟13樓大廳登場，售票資訊預計後續公開，更多詳細內容可至曼迪傳播粉絲專頁查詢。
🟡《孤獨搖滾！》動畫展資訊
📌時間：2026年7月20日～8月23日
📌地點：台中中友百貨 B、C棟13樓大廳
📌主辦單位：曼迪傳播