在洛杉磯湖人隊完成世紀交易、迎來超級巨星唐西奇（Luka Doncic）後，41歲傳奇老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今年休賽季的動向成了全球籃球迷關注的焦點。然而，前湖人隊高層羅森伯格（Alan Rothenberg）近日接受專訪時直言，即便詹姆斯曾幫湖人奪冠，但他永遠無法達到科比（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）或賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等人的紫金歷史地位，因為他的靈魂終究屬於克里夫蘭。
靈魂屬於騎士！ 前高層指詹皇難成「洛杉磯圖騰」
曾任湖人與快艇隊高層、後轉任美國足協主席的羅森伯格，在接受《Canada Sports Betting》專訪時，對詹姆斯的歷史定位給出了非常犀利的評價。羅森伯格表示：「他（詹姆斯）無法成為像科比、魔術強森和賈霸那樣的洛杉磯城市圖騰。全聯盟都會公認他是一股無可匹敵的強大力量，但如果要挑選一個最能代表他的城市，那絕對是克里夫蘭。」
羅森伯格進一步解釋，克里夫蘭是詹姆斯的家鄉，而他在那裡為騎士隊帶回了隊史第一座總冠軍，「那種情感連結是完全不同的。他在洛杉磯度過了8個賽季，雖然在2020年幫湖人拿下一冠，並在此加冕NBA歷史得分王，但這段經歷更像是他傳奇生涯的一部分，而非像柯比那樣，生命與紫金王朝完全交織在一起。」
41歲無私輔佐唐西奇！ 詹皇續約要看湖人「誠意與藍圖」
隨著湖人隊管理階層確立了未來將全面以唐西奇為核心的建隊方針，詹姆斯今年夏天將正式成為自由球員。不過，羅森伯格也對詹姆斯過去一年的轉變給予了極高的讚賞：「詹姆斯真的令人難以置信，他非常大度地接受了輔佐唐西奇的二把手角色。」
羅森伯格透露，在賽季中唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）受傷倒下時，41歲的老將竟然還能挺身而出、接管比賽，繳出場均20.9分、7.2助攻、6.1籃板的頂級數據，這在即將邁入第23個賽季的球員身上根本是奇蹟。
不過，詹姆斯是否會留在洛杉磯，目前仍充滿變數。根據《ESPN》權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）在節目中的爆料，詹姆斯陣營目前正在向湖人施壓，要求球隊在合約與未來藍圖上給出明確交代。
溫霍斯特指出：「詹姆斯那邊希望湖人能主動走過來，明確地說：『LeBron，這是我們對你的未來規劃，這是我們準備給你的合約。』如果湖人隊打算給出一份低於頂薪的合約，那球團也必須清清楚楚地解釋原因。」
環繞唐西奇大改造！ 湖人總管佩林卡：我們會量身打造
湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）在季後賽結束後的記者會上坦言，經濟因素目前並非球隊的首要考量，現在的難題是「該帶誰來輔佐唐西奇？」
佩林卡已經明確表態：「我們接下來的陣容建構原型，將完全圍繞著唐西奇以及他所需要的一切來進行改造。」雖然佩林卡也強調「湖人非常渴望看到詹姆斯回歸」，但球隊同時還要處理里夫斯的續約，以及補強防守端與禁區內線的硬傷。
羅森伯格最後提到，湖人陣中目前的王牌進攻天賦爆棚，但防守端完全不及格，急需一名頂級的大個子來撐起球隊。不過，即便近年來難以重返總冠軍賽，他依然看好湖人的商業金字招牌：「絕對沒問題，他們的品牌影響力太恐怖了。票房、贊助、收視率全部都是100%頂尖，這就是湖人隊的底氣。」
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曾任湖人與快艇隊高層、後轉任美國足協主席的羅森伯格，在接受《Canada Sports Betting》專訪時，對詹姆斯的歷史定位給出了非常犀利的評價。羅森伯格表示：「他（詹姆斯）無法成為像科比、魔術強森和賈霸那樣的洛杉磯城市圖騰。全聯盟都會公認他是一股無可匹敵的強大力量，但如果要挑選一個最能代表他的城市，那絕對是克里夫蘭。」
羅森伯格進一步解釋，克里夫蘭是詹姆斯的家鄉，而他在那裡為騎士隊帶回了隊史第一座總冠軍，「那種情感連結是完全不同的。他在洛杉磯度過了8個賽季，雖然在2020年幫湖人拿下一冠，並在此加冕NBA歷史得分王，但這段經歷更像是他傳奇生涯的一部分，而非像柯比那樣，生命與紫金王朝完全交織在一起。」
41歲無私輔佐唐西奇！ 詹皇續約要看湖人「誠意與藍圖」
隨著湖人隊管理階層確立了未來將全面以唐西奇為核心的建隊方針，詹姆斯今年夏天將正式成為自由球員。不過，羅森伯格也對詹姆斯過去一年的轉變給予了極高的讚賞：「詹姆斯真的令人難以置信，他非常大度地接受了輔佐唐西奇的二把手角色。」
羅森伯格透露，在賽季中唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）受傷倒下時，41歲的老將竟然還能挺身而出、接管比賽，繳出場均20.9分、7.2助攻、6.1籃板的頂級數據，這在即將邁入第23個賽季的球員身上根本是奇蹟。
不過，詹姆斯是否會留在洛杉磯，目前仍充滿變數。根據《ESPN》權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）在節目中的爆料，詹姆斯陣營目前正在向湖人施壓，要求球隊在合約與未來藍圖上給出明確交代。
溫霍斯特指出：「詹姆斯那邊希望湖人能主動走過來，明確地說：『LeBron，這是我們對你的未來規劃，這是我們準備給你的合約。』如果湖人隊打算給出一份低於頂薪的合約，那球團也必須清清楚楚地解釋原因。」
環繞唐西奇大改造！ 湖人總管佩林卡：我們會量身打造
湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）在季後賽結束後的記者會上坦言，經濟因素目前並非球隊的首要考量，現在的難題是「該帶誰來輔佐唐西奇？」
佩林卡已經明確表態：「我們接下來的陣容建構原型，將完全圍繞著唐西奇以及他所需要的一切來進行改造。」雖然佩林卡也強調「湖人非常渴望看到詹姆斯回歸」，但球隊同時還要處理里夫斯的續約，以及補強防守端與禁區內線的硬傷。
羅森伯格最後提到，湖人陣中目前的王牌進攻天賦爆棚，但防守端完全不及格，急需一名頂級的大個子來撐起球隊。不過，即便近年來難以重返總冠軍賽，他依然看好湖人的商業金字招牌：「絕對沒問題，他們的品牌影響力太恐怖了。票房、贊助、收視率全部都是100%頂尖，這就是湖人隊的底氣。」