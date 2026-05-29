富邦悍將今（29）日將在大巨蛋迎接「G!POP流行音樂節」主題日，請來玖壹壹、QWER、CNBLUE等表演嘉賓引起搶票熱潮。被譽為中華職棒代表性的「護國神山」曾峻岳燈光秀，有機會「複製」搬進大巨蛋上演，為金控大戰增加更多看點。富邦育樂總經理陳昭如日前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，也暢談關於這場燈光秀背後的汗水與辛勞。
陳昭如表示，相比富邦「新莊城堡」滿場1萬1千人左右的中型球場，大巨蛋目前30、31日兩戰內野全都完售，尤其31日連外野都售完，非常有機會達成4萬人滿場。陳昭如期待若能在4萬滿場觀眾面前上演燈光秀，搭配球迷的熱情助陣，會是非常不同的盛況。
富邦悍將負責中控室統籌的行銷活動科科長苑容華則表示，球團從得知大巨蛋高桿燈更換為LED燈後，就立刻聯絡熟悉大巨蛋硬體的燈光工程公司，開始進行燈光秀編成，並請新莊主場的燈光師同步討論，希望將新莊燈光秀的成功模式帶進大巨蛋。
想在大巨蛋上演燈光秀，和新莊城堡有不同困難點，苑容華就分享，除了燈光串接不同系統，需要透過多次才排演練燈光亮度、走位外，「大巨蛋牛棚在室內，我們無法用肉眼確認是否是曾峻岳在熱身，尤其牛棚投手出場距離也不太一樣，這些都是比較困難之處。」
據了解，富邦球團在昨日進駐大巨蛋場佈後已實際進行綵排演練，在軟硬體配合上沒有大問題，週末大巨蛋三連戰，只要曾峻岳順利以終結者身份登板，預計就能在大巨蛋上演「護國神山」燈光秀，屆時球迷就能在國際級棒球場大巨蛋，沉浸於這場精心準備的表演中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦悍將負責中控室統籌的行銷活動科科長苑容華則表示，球團從得知大巨蛋高桿燈更換為LED燈後，就立刻聯絡熟悉大巨蛋硬體的燈光工程公司，開始進行燈光秀編成，並請新莊主場的燈光師同步討論，希望將新莊燈光秀的成功模式帶進大巨蛋。
據了解，富邦球團在昨日進駐大巨蛋場佈後已實際進行綵排演練，在軟硬體配合上沒有大問題，週末大巨蛋三連戰，只要曾峻岳順利以終結者身份登板，預計就能在大巨蛋上演「護國神山」燈光秀，屆時球迷就能在國際級棒球場大巨蛋，沉浸於這場精心準備的表演中。