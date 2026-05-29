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▲富邦本季大巨蛋首戰作客味全龍主場，外野邦迷自發性打開手機手電筒，為曾峻岳點亮燈海。（圖片提供/富邦悍將）

▲富邦悍將中控室負責人行銷活動科科長苑容華坦言燈光秀有很多不可控因素，因此執行上比預期困難很多，對於團隊是很大的挑戰。（圖/記者陳云茹攝）

富邦悍將今（29）日將在大巨蛋迎接「G!POP流行音樂節」主題日，請來玖壹壹、QWER、CNBLUE等表演嘉賓引起搶票熱潮。被譽為中華職棒代表性的「護國神山」曾峻岳燈光秀，有機會「複製」搬進大巨蛋上演，為金控大戰增加更多看點。富邦育樂總經理陳昭如日前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，也暢談關於這場燈光秀背後的汗水與辛勞。陳昭如表示，相比富邦「新莊城堡」滿場1萬1千人左右的中型球場，大巨蛋目前30、31日兩戰內野全都完售，尤其31日連外野都售完，非常有機會達成4萬人滿場。陳昭如期待若能在4萬滿場觀眾面前上演燈光秀，搭配球迷的熱情助陣，會是非常不同的盛況。富邦悍將負責中控室統籌的行銷活動科科長苑容華則表示，球團從得知大巨蛋高桿燈更換為LED燈後，就立刻聯絡熟悉大巨蛋硬體的燈光工程公司，開始進行燈光秀編成，並請新莊主場的燈光師同步討論，希望將新莊燈光秀的成功模式帶進大巨蛋。想在大巨蛋上演燈光秀，和新莊城堡有不同困難點，苑容華就分享，除了燈光串接不同系統，需要透過多次才排演練燈光亮度、走位外，「大巨蛋牛棚在室內，我們無法用肉眼確認是否是曾峻岳在熱身，尤其牛棚投手出場距離也不太一樣，這些都是比較困難之處。」據了解，富邦球團在昨日進駐大巨蛋場佈後已實際進行綵排演練，在軟硬體配合上沒有大問題，週末大巨蛋三連戰，只要曾峻岳順利以終結者身份登板，預計就能在大巨蛋上演「護國神山」燈光秀，屆時球迷就能在國際級棒球場大巨蛋，沉浸於這場精心準備的表演中。