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▲文班亞馬在比賽中與雷霆隊球員發生肢體糾纏。當進攻端失去魔力時，這位22歲的年輕巨星在場上展現出了情緒失控與不成熟的一面。（圖／美聯／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在西區決賽Game5吞下敗仗後，陣中超級球星文班亞馬選擇逃避媒體。如果這位被寄予厚望的年輕巨星渴望成為史上最偉大球員(GOAT)，他就必須展現男子氣概，停止表現得像個受到驚嚇的孩子。無可否認，文班亞馬絕對是當今世上最頂尖的兩三名球員之一，甚至在某些時刻他就是全聯盟的最強王者。他擁有聯盟前所未見的防守威嚇力，身為7呎6吋的「外星人」卻能投出宛如柯瑞般的三分球，更能在Game1繳出41分24籃板的史詩級巨作。但當我們驚嘆於他所展現的統治力時，絕不能忘記他終究只是個22歲、進入聯盟僅3年的年輕人。這是他首度嚐到季後賽的殘酷滋味，儘管他屢次在關鍵時刻挺身而出，但他在心態上依然難以擺脫符合其年齡的不成熟。對這位年輕巨星而言，Game5是一場極度艱辛的苦戰，與他在Game1的絕對宰制或是Game4繳出33分8籃板5助攻的優異表現相去甚遠。文班亞馬全場15投僅4中，只抓下6個籃板，最終靠著12次罰球才勉強湊齊20分。更令人震驚的是，這是他在整個系列賽中首度出現負數的正負值，當他在場上時球隊淨負8分。馬刺最終以13分之差落敗，整個第四節都無法將比分逼近。這場比賽讓文班亞馬顯得像個凡人，他明顯感到挫折，不僅在比賽初期的撞了對手中鋒霍姆葛倫，隨後又在低位與傑林威廉斯發生肢體糾纏。他三分線上5投0中，兩分球也僅有10投4中，所有進攻手段似乎都失去了魔力。身處逆境感到沮喪是人之常情，但文班亞馬必須學會一件事：無論勝敗，面對媒體都是職業球員無可迴避的義務。文班亞馬對媒體並不陌生，在贏球後他總是樂於發表犀利且討喜的言論。他不畏懼任何人，自認是世界上最棒的球員，而且總能說到做到。他具備了未來正式接下詹姆斯、柯瑞與杜蘭特火炬並成為NBA招牌球星的性格特質。然而，他絕對不能在表現糟糕的敗仗後躲避媒體的追問。如果他想成為聯盟頭號球星、想成為歷史最佳，甚至只是想成為球隊當下最需要的領袖，他就不能做出這種逃避的行為。當隊友福克斯在週二晚間安穩地坐在台前回答記者提問時，文班亞馬卻灰溜溜地溜回了球隊大巴。這並非他首次犯下這種錯誤，在例行賽馬刺作客猶他並輸給正在擺爛的爵士隊時，他也曾用同樣的方式躲避採訪。這似乎正逐漸成為他的壞習慣，而這絕不是一位領袖該有的作為。懦夫無法贏得總冠軍，懦夫的臉孔也不會被雕刻在NBA傳奇的總統山上。雖然現在給他貼上這個標籤還為時過早，但他必須親自證明外界的批評是錯的。他必須展現出無論在場上或場下都具備的勇氣，成為球隊需要的領袖以及聯盟正在尋找的巨星。無論輸贏、無論表現是統治級還是陷入掙扎，文班亞馬都必須挺起胸膛面對媒體。這不僅是聯盟的規定，更是歷史對偉大球員的要求。否則，他永遠無法達到他本該觸及的巔峰，因為真正的歷史最佳絕不會是懦夫。