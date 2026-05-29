我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒37年上半季戰況白熱化，味全龍暫居聯盟龍頭，且點亮封王魔術數字M17，領先聯盟第2的富邦悍將4場勝差，今（29）日雙方各自展開主場3連戰，龍隊迎戰統一7-ELEVEn獅、悍將交手中信兄弟。目前7連敗的兄弟，將是影響本週戰局走勢的關鍵因子，若化身「水鬼爪」咬悍將一口，間接幫助龍隊往冠軍之路邁進；而悍將同樣寄望獅隊能牽制住龍隊，力拚縮小與龍頭的勝差。上週末3連戰開打前，龍隊僅領先悍將2場勝差，雙方都交手B段班球隊，悍將作客桃猿、龍隊作客兄弟，龍隊3連戰首戰於9局上逆轉贏球，後2戰連續完封對手，直接在系列賽將兄弟橫掃；反觀悍將沒能在桃猿身上討到便宜，首戰就以2：3輸球，雖然第2戰以3：1獲勝，第3戰又以1：4不敵桃猿，最終3連戰以1勝2敗作收。也因悍將在上週末3連戰僅拿1勝，雙方勝差拉開至4場，本週前2戰，龍隊與悍將直接正面對決，上演「天王山」2連戰，首戰悍將在8局上逆轉，未料9局下曾峻岳被劉俊緯敲出追平後，延長賽悍將被朱育賢敲出再見安打；隔日悍將靠著張育成、申皓瑋開轟，加上李東洺6.1局好投，在系列賽扳回一城，雙方回到4場勝差。由於龍隊已點亮上半季封王魔術數字M17，加上雙方僅剩下2場直接對決的機會，悍將若想逆襲奪冠，接下來每一戰都十分重要，龍隊則是要穩紮穩打，無論自己贏球或是悍將輸球，都可以減少魔術數字。龍隊今日回到天母主場，迎接與獅隊的3連戰，悍將則是移師大巨蛋，交手7連敗的兄弟。而影響本週戰局走勢的關鍵因子，是目前墊底的兄弟，連2週碰上A段班前2名的球隊，上週末兄弟當不成「水鬼爪」，遭到龍隊橫掃，本週前2戰又不敵雄鷹，目前深陷7連敗低谷，今起與悍將的3連戰，兄弟首要任務絕對是止敗，是否化身「水鬼爪」咬悍將一口，成為觀戰重點。同樣的道理，悍將若想在本週凍結龍隊魔術數字、縮小雙方勝差，最直接的方法就是橫掃兄弟，同時寄望獅隊能3連勝龍隊，將勝差所小至1場，因此天母、大巨蛋的每一戰都至關重要。龍隊今日推出伍鐸（Bryan Woodall）先發，本季出賽6場，拿下1勝1敗、防禦率2.89，對戰獅隊防禦率為3.38。獅隊由林詔恩掛帥，本季出賽2場，拿下1勝、防禦率僅3.52，本季首度於龍隊交手。悍將今日推出魔力藍（Shawn Morimando）先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗、防禦率2.20。魔力藍本季與兄弟交手1次，吞下1敗，對戰防禦率1.50。兄弟由德保拉（Jose De Paula）掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗、防禦率1.38。德保拉去年與悍將交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。