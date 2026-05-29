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▲商天娥在《鹿鼎記》裡扮演韋小寶最美的妻子阿珂，許多觀眾到現在都還想不透理由何在。（圖／翻攝自懷舊50~60年代那些年我們的故事臉書）

▲曾華倩（後排左一起）、吳君如、龔慈恩、劉淑儀、藍潔瑛、劉嘉玲（前排左一起）、商天娥與毛舜筠曾是TVB力捧的「翡翠8美」。（圖／摘自微博）

▲商天娥自認不善言辭，容易被人誤會，過去拍戲時有與人結怨、不和的消息。（圖／翻攝自懷舊50~60年代那些年我們的故事臉書）

TVB在香港雖是有慣性收視優勢的大台，卻是個標準的是非之地。港姐冠軍出身的楊思琦近來再被重炒當年在TVB演港劇遭到前輩排擠的話題，伍詠薇還在節目上透露和楊思琦合演《翻叮一族》時，親眼見到她被某前輩大姐針對，楊思琦還邊回憶邊講到哭，網友推測是曾演過梁朝偉版《鹿鼎記》中最美老婆阿珂的商天娥，商天娥過去拍戲常與他人交惡，被香港媒體形容「得罪半個電視圈」，連吳君如都曾對她不滿。楊思琦近日因 TVB在深夜重播其舊作《無名天使3D》，再度成為話題人物，當年有傳遭另兩位主角佘詩曼與郭羨妮聯手排擠，陷入可憐的處境，佘詩曼完全不想理會或回應。不過伍詠薇另開一槍，疑似目標指向商天娥，讓香港媒體翻出她過往與一堆人結怨的紀錄，甚至包括和她都在《鹿鼎記》演「韋小寶」梁朝偉妻子的吳君如，兩人是TVB藝員訓練班同屆同學，吳君如卻曾多年不願和她同台，似有心結。當初商天娥在一堆TVB新秀女星中獲派扮演韋小寶7個老婆中最美的阿珂，到現在還是很多觀眾心中不解之謎，因為很明顯她的顏值並未稱得上艷冠群芳，就算在7個老婆的演員之中，她也不是被認為最漂亮的。吳君如後來就曾經在節目上說道：「我懷疑監製李添勝暗戀她，我那個時候反應是，啊？她最漂亮？那我可不可以排第2?」後來曾多年不跟商天娥同台，直到兩人在訓練班的同學曾華倩在節目上幫忙調停，才揭開這件風波。其實商天娥雖然一度是TVB力捧花旦，卻沒有劉嘉玲、曾華倩等紅得快，甚至連吳君如都迎頭趕上，可能就跟她拍戲容易得罪人有關。香港媒體稱她一向性格火爆，也曾表示：「從小到大不善辭令，甚少跟人溝通，容易被誤會。」她在拍《巾幗梟雄》時，傳罵過惠英紅不會走位，甚至對前輩岳華嗆道：「到底會不會演戲？要不要我教你？」岳華則回道：「是不會，但也不要妳教。」在演《掌上明珠》時，商天娥則跟宣萱把彼此當空氣，也參與該劇的林保怡說過：「她們從來沒在同張桌子吃飯。」對此宣萱給了「不予置評」的微妙答案，卻又表示有人需要「練練EQ」。而商天娥在拍《結·分@謊情式》時，連公認脾氣好的張兆輝都忍不住說道：「有哪一個沒被她罵過？你隨便問誰都知道。」還稱如果有選擇，不會再跟她合作。這齣戲中演她妹妹的滕麗名，據稱被她向監製要求改劇本、刪妹妹的戲分，氣到跟她勢同水火，在社群平台上發文暗諷她，關係決裂。而演她媽媽的前輩雪妮，則是因為她在片場常常遲到，態度又不佳，向編劇爭取把自己角色寫死，趕快逃離劇組。她不但對於冒犯前輩無所畏懼，對於後輩演員更是常插手「指導」他們演出，搞得大家都又不爽、又有壓力，無怪乎被稱「得罪半個電視圈」。不過當年也有分演出《翻叮一族》的敖嘉年，卻稱自己當時是新人，要留意走位、燈光，其他都不知道，不記得楊思琦有被欺負到傷心哭泣，表示彼此合演過3部戲但都不算熟。他也稱當初在《翻叮一族》沒被商天娥整過，她是有教他演戲、給他意見，自認可能那時還蠻機靈，又請過商天娥吃飯，算是在一片撻伐聲中，難得沒落井下石的一位。