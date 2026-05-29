我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹洋投艾速特是中職少數能夠投橫掃球的投手，且獲得不少教練、球員稱讚。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

中華職棒富邦悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）來台第6年，本季球種武器庫中新增了一顆橫掃球（sweeper），使用比例5.6%、被打擊率1成67，效果相當不錯。魔力藍近期接受《NOWnews》採訪時指出，中職投打之間都很熟悉彼此，幾乎沒有秘密，唯有增加球種讓自己變得更好；此外魔力藍還透露，其實自己沒有滑球，因為從2019年開始就以卡特球為主，他笑說，「如果ˋ大家認為那是滑球也沒關係，讓其他球隊以為我有投5種球，也沒什麼不好。」33歲的魔力藍2021年來台加盟兄弟，期間一度轉往韓職發展，2023年第二度加盟兄弟後，僅出賽1場就因傷導致球季報銷，直到2024年季中才復出，去年球季魔力藍改披藍色戰袍，繳出10勝10敗、防禦率2.98的成績，本季魔力藍出賽8場，繳出3勝3敗、防禦率2.20的成績，是悍將相當倚重的洋投。在找魔力藍的投球資料時，記者注意到《野球革命》的球種分析中，2023年、2024年球季，魔力藍的滑球比重超過20%，去年球季滑球卻只有0.1%，取而代之是卡特球，使用比例為23.9%。當記者詢問魔力藍時，他表示，自己從2019年就以卡特球為主，放棄了滑球，「在那之前，我基本上滑球用比較多，但我發現滑球出手角度不夠穩定，因此在藍鳥隊3A時，開始練習卡特球。」魔力藍說，他卡特球的出手點與速球相近，「對我來說，這顆卡特球能夠製造比較多揮空與無效擊球，我也能控制速度、角度，這顆球算是改變我的職業生涯。」不過魔力藍笑說，「如果大家認為那是滑球也沒關係，讓其他球隊以為我有投5種球，也沒什麼不好，因為進階數據分析的關係，它會根據球的軌跡去分類，這點取決於系統判定，但在我自己的想法，那一顆其實是卡特球。」今年球季，魔力藍的武器庫「升級」，新增一顆橫掃球（sweeper），「目前球速大概125至127公里之間，還不是完全體，偶爾穿插在比賽中，從中去找怎麼樣的出手點、位置會更好。」根據《野球革命》數據庫，魔力藍本季球種使用比例，速球佔43.5%、卡特球22.3%、變速球18.2%、曲球10.4%、橫掃球5.6%。魔力藍透露，這顆橫掃球是休賽季在Driveline習得的新武器，「我想讓自己變得更好，我手中原本就有4球種，有縱向、橫向，一直思考如何讓『共軌』的效果更好。」在Driveline那段期間，魔力藍決定開始練橫掃球。至於有沒有參考的對象，魔力藍指出，台鋼雄鷹洋投艾速特（Eric Stout）的橫掃球很出色，「艾速特跟我一樣是左投，雖然出手角度不同，但仍是我參考的方向。」魔力藍直言，中職的環境無論投手、打者都熟悉彼此，且幾乎沒有秘密，「大家對我很熟悉，我也想辦法讓自己每年都更有競爭力，讓對手更不熟悉我，才是最重要的，所以練橫掃球，有點像是替自己的工具箱增加工具。」魔力藍指出，其實蠻多打者會與他分享對戰策略，「打者都說在等我的曲球，當然我來台第一年曲球投得不錯，既然打者有這個想法，我是不是應該要更精進自己呢？所以就多一顆球與打者做對決。」