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▲富邦悍將魔力藍表示，3度牽制郭天信，是「高風險、高報酬的」牽制，但當下覺得值得一試。（圖／富邦悍將提供,2026.5.8）

中華職棒富邦悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）5月8日對味全龍繳出一場7局失1分好投，其中在6局上三度牽制龍隊快腿郭天信，成為經典的攻防畫面。日前魔力藍接受《NOWnews》採訪時，形容那次牽制是「高風險、高報酬」，他直言，大多數的投手不會冒險牽制3次，「全聯盟都知道郭天信是跑最快的人，我牽制2次了，第3次他一定會跑，我心裡想著，『不然就試試看吧。』」5月8日悍將、龍隊之戰，6局上龍隊落後1分，郭天信從魔力藍手中敲出單場個人第3安，魔力藍對決下一棒劉俊緯時，在1好球後進行牽制，緊接著投出壞球後，魔力藍又再次牽制，原以為在2次牽制失敗後，魔力藍會放棄抓跑者，沒想到他的心思仍在郭天信身上，大膽牽制第3次，且真的成功，將郭天信觸殺在二壘前，最後魔力藍三振劉俊緯，形成變相3上3下。被問到這個經典牽制時，魔力藍笑說，「全聯盟都知道郭天信是跑最快的人，我牽制2次了，第3次他一定會跑。」魔力藍指出，牽制規定第3次沒抓到跑者，就會變成投手犯規，因此大部分投手不願冒險牽制3次，「畢竟不是跑者出局，就是送跑者上壘，我覺得像郭天信這麼聰明的跑者，也一定會有這樣的想法。」魔力藍仔細描述當天的策略，「我接到球後（捕手回傳球），其實還滿多時間的，所以我慢慢觀察跑者，他也確實慢慢往二壘移動，我知道要完成這件事，一定要在同個時間點完美傳球，必須絲毫不差，我心裡想著，『不然就試試看吧。』」魔力藍表示，他相當尊敬郭天信的速度，因為真的非常快，「雖然風險很高，但有抓到，就會很值得。」魔力藍形容與郭天信的壘間對決，是「高風險、高報酬」的牽制，「只要他往下個壘包推進，就更靠近本壘板（得分），他一定會想辦法替球隊多拿分數，我在衡量全部的狀況後，覺得這值得一試。」魔力藍說，「我可以看起來像個笨蛋，或者我可以成為一個英雄。（I can look like an idiot, or I can be a hero.）」他直言，棒球比賽中的27個出局都非常重要，「結果對我來說是好的，那次牽制有點像是『比賽中的比賽』。」魔力藍進一步表示，成功抓到郭天信不是自己的功勞，「一壘手（范國宸）要接到球，又傳得準，二壘手（李宗賢）要進去補位觸殺，這是大家一起完成的事件。」