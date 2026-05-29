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鋒面大雨狂炸北北基桃下到晚上！上班注意大雷雨來襲

影響時間從今天清晨至晚上。

▲氣象署一早發布針對北北基桃發布大雨特報，將一直下雨下到晚上，民眾上下班記得攜帶雨具。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

警戒時間將從清晨至早上7時50分，請北北基民眾出門上班務必留意。

▲氣象署一早發布大雷雨即時訊息，北北基、宜蘭縣都列入警戒範圍，早上出門上班民眾注意。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

山上暴雨區、河川區域不要再靠近！警戒範圍一次看

▲今天受到鋒面影響，北部地區一大早就變天暴雨，民眾外出記得攜帶雨具，也不要前往山區、河流從事活動。（圖／記者葉政勳攝）

今（29）日受到鋒面影響的緣故，全台炎熱天氣轉雨變涼，尤其北部地區首當其衝，中央氣象署一早針對基隆、台北、新北、桃園發布大雨特報，北台灣今天易有短暫陣雨或雷雨，一口氣下到晚上，另外還有大雷雨即時訊息以及山區暴雨警告，請民眾今天出門上下班務必攜帶雨具，也不要靠近警戒區。中央氣象署今天清晨針對基隆、台北、新北、桃園發布大雨特報，表示桃園以北地區今天有局部大雨發生的機率，請注意雷擊以及強陣風，低窪地區應慎防積水，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，另外也發布大雷雨即時訊息，氣象署表示，警戒區將會有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。沿海警戒區域包括「基隆市中正區、中山區」、「新北市瑞芳區、貢寮區」、「宜蘭縣頭城鎮」；陸上警戒區域包括「基隆市中正區、信義區」、「新北市瑞芳區、雙溪區、貢寮區」、台北市等，至於山區暴雨警戒，氣象署針對「宜蘭縣猴洞坑溪」、「新北市逮魚堀溪」、「宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）」、「新北市三叉坑溪（雙溪清水坑）」、「新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）」、「新北市北港溪（汐止柯子林）」、「新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、「新北市基隆河（平溪望古瀑布）」、「新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）」、「新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）」、「新北市虎豹潭」、「台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至8時21分。氣象署強調，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。