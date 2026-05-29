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▲木村拓哉這15年來的個人演唱會都在日本國內舉辦，這次首度要飛往海外。（圖／木村拓哉YouTube）

日本「不老男神」木村拓哉昨（28）日晚間拋出震撼彈，透過官方粉絲俱樂部重磅宣布，將於11月13日、14日一連兩天在台北流行音樂中心（北流）舉辦個人演唱會！這不僅是木村拓哉出道35年來首度來台開唱，首場13日更適逢他的54歲生日，等於將極其珍貴的海外生日場直接獻給台灣歌迷。消息一出，隨即引發台灣與日本兩地社群瘋狂暴動。根據官方公告，木村拓哉本次將配合迷你專輯《Checkpoint》的發行，同步啟動全新巡演「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」。巡迴預計於9月5日自日本兵庫縣起跑，途經南韓首爾、日本福岡及千葉等都市。其中最受矚目的焦點正是台北站。由於木村拓哉過去幾乎從未在海外舉辦過生日演出，得知他將在台灣歡慶54歲生日，日本歌迷瞬間崩潰、哀號，甚至紛紛表示「太嫉妒了」，許多日本粉絲已開始著手研究搶票與跨海代購，誓言飛來台灣朝聖這場結合「海外解禁」與「巨星誕生祭」的雙重盛宴。這次巡演對木村拓哉而言也是個人音樂事業的重要轉捩點。他近期正式結束與Victor Entertainment長達35年的合作關係，轉而加入Avex Group體系，並成立個人音樂品牌「C&C STAGE」，未來從音樂企劃到巡演方向都由他本人主導。新廠牌的名稱其實暗藏著他和粉絲之間的浪漫暗號。木村拓哉平時習慣自稱為「Captain（船長）」，並將粉絲親暱地稱為「Crew（船員）」，因此「C&C」正象徵著船長與船員之間的專屬連結。日前他才在社群PO出拿著吉他的帥照並透露：「包含海外在內，希望能接觸更多人。」如今看來，正式兌現了這份送給全體船員的極致禮物。自2016年天團SMAP解散以來，木村拓哉雖然在日本本土辦過3次巡演，但海外開唱的機會對粉絲而言一直是「傳說等級」。上一次他隨團體在海外舉辦正式演唱會，必須追溯到2011年的北京場；這也意味著本次台北演唱會，是木村睽違15年再度踏出日本國境舉辦海外公開表演，具備極高的歷史性指標意義。事實上，木村拓哉去年4月因代言活動訪台時就曾埋下伏筆。當時他在台灣所到之處都被擠爆，不僅大啖牛肉麵、逛二手店，還特地前往鼎泰豐親手體驗製作小籠包，展現高度親民作風。當時他便曾預告「希望未來能在台灣有更多活動」，沒想到時隔不到一年，他果然實現承諾，並首度以歌手身分站上北流舞台，這場即將在11月引爆的世紀演出，勢必將在全亞洲掀起一波空前的搶票熱潮，但目前售票平台以及售票日期、票價都尚未公布。