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小宅當道，但你真的需要客廳嗎？木介設計創辦人黃家祥在信義學堂首場高雄講座直言，許多小宅屋主把最大坪數留給客廳，卻鮮少使用；家庭長時間活動的公共空間其實是餐桌。他建議：與其守住「客廳」，不如重新定義空間。觀察小宅設計，黃家祥認為空間應回到使用者的行為，包含睡眠、收納、清潔、飲食、休閒與工作等面向，直接影響空間配置、設備需求與收納量，其實是在進行一種生活「配比」。在坪數受限情況下，適度調整生活尺度成為必要，例如部分房間不必堅持雙人床、書桌可採摺疊設計，或將餐桌與工作機能整合，甚至重新思考客廳存在的必要性。過去家庭聚在客廳看電視、定時觀看特定節目的習慣，形塑了「客廳不可或缺」的觀念。隨著觀影習慣轉向手機、平板與串流軟體，客廳使用率已大幅下降。他指出，實務上許多小宅屋主將最多坪數配置給客廳，卻鮮少實際使用，相較之下，多數家庭真正長時間使用的公共空間其實是餐桌。他以育兒經驗為例說明，孩子用餐需要一個穩定且舒適的位置，能坐在合適高度的餐桌上好好吃飯，也較有助於建立規律的生活習慣；若改在沙發或茶几進食，往往姿勢不佳、動線也較混亂。因此常建議客戶「寧可拿掉客廳，也要保留餐桌」，讓生活回到實際需求。好的動線能降低生活阻力，使日常行為自然發生。黃家祥舉例，玄關落塵區能讓居住者進門後順勢完成脫鞋與收納；床邊閱讀燈、衣櫃與洗衣區的距離配置，或餐桌旁的小型收納，都有助於建立順手的生活流程。他也以日本為例指出，雖然當地住宅坪數普遍比台灣更小，但動線與收納難題幾乎都獲得了解決，足以證明生活方式確實可以被空間設計所塑造。他也提到，小坪數設計常見的盲點，在於僅看平面圖而忽略生活行為，或抱持「走得過去就好」的心態。他舉例，許多人認為60公分寬的走道足以通行，但實際進入空間後，這樣的寬度幾乎等同成人肩寬，轉身、開門或拿取物品都會受到限制，長期使用下不便又影響整體居住品質。此外，許多屋主習慣規劃儲藏室，但在台灣超市近在咫尺的高密度生活環境下，無需囤貨，硬擠出儲藏空間反而切割動線，甚至淪為堆放雜物的死角。黃家祥認為，設計的核心在於「設計自然」，也就是順應環境與使用者條件，建立空間秩序。設計師的角色是協助居住者找到合適的生活方式，讓空間與行為相互配合，最終達到「家好了，生活也好了」。呼應從生活出發的設計思考，信義學堂長期也關注居住與日常生活的連結。信義房屋協理陳毓禮表示，此次於信義房屋高雄服務總部與信義學堂合作舉辦高雄首場講座，是希望活化企業辦公空間，打造為更開放的交流場域，未來也歡迎周邊里鄰與居民使用，促進在地交流與社區活動的發展。45年來，信義房屋以人為本，強調企業倫理與永續共好的精神，並將相關理念延伸至學習場域，於2011年成立信義學堂，透過「說故事、分享」的方式，將倫理價值、人文生活，以及環境與社區關懷等議題帶入日常。信義學堂指出，目前講座與交流已累計逾千場、吸引超過16.1萬人次參與，未來將持續串聯多元觀點，讓學習在生活中累積，擴大共學與共好的影響力。