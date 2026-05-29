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《TVBS》近日公布最新民調，台北市長蔣萬安獲得支持度58%、民進黨參選人沈伯洋則獲得30%。對此，吳子嘉表示，沈伯洋實際支持度約25%至30%，蔣萬安雖領先但不能大意，應持續壓制沈伯洋的新聞空間。吳子嘉也認為，今年選舉可視為總統賴清德的期中考，若民進黨守住5+1與嘉義市，便無下台危機；但若高雄敗選，恐引發黨內檢討與2028初選變局。吳子嘉昨在《董事長開講》節目中指出，沈伯洋拿到30%還已經高了，應該25％左右，《美麗島電子報》做的民調都是20％多，獲得30％可能是因為最近的新聞稍微好一點。 但是這個情況之下，蔣萬安也不能太大意，對沈伯洋的新聞要輾壓，研考會主委殷瑋本身是內行的，不要讓沈伯洋有太多空間。沈伯洋有空間的結果，蔣萬安恐會造成人家誤解，因此這個事情，他覺得要有一個處理的方法。至於今年整體縣市長選舉，吳子嘉更認為，根據《美麗島電子報》做的民調，賴清德在雲、嘉、南以及高雄自2年前開始大幅度落後， 比較他當選時的民調，是下滑的，而且是他綠色的基本盤。若民進黨5+1會贏，嘉義市會贏，賴清德就沒有下台的危機，其他地方不會有大意外，像新北不會有意外，比較會有意外的是高雄，高雄如果輸掉，黨主席就要下台，到時民進黨2028總統提名，恐怕就會要辦黨內初選。