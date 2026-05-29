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美國總統川普近期在川習會後宣稱，對台軍售是很好的對中談判籌碼；美國海軍代理部長21日便指出，由於美伊戰爭，美國正暫緩對台灣的140億美元軍售案。對此，根據《震傳媒》27日公布的最新民調，32.4%民眾認為民進黨該為美國暫緩軍售負責，29.8%認為藍白都該負責，另有20.4%的受訪者則認為朝野都有責任。名嘴陳東豪認為，國民黨在軍購議題上沒失血。《震傳媒》27日公布最新民調顯示，對於川普相關發言是否傷害台灣利益，41.8%受訪者表示擔心，49.2%表示不擔心，但若未來美國確定暫停對台軍售，有32.4%認為民進黨該負責、29.8%則認為藍白該負責。對此結果，陳東豪解讀，32.4%與29.8%其實是五五波，但反過來講「民進黨也沒有什麼賺到」，且可能「還稍微輸一點」，但先前預估國民黨在這題會失血，但民調顯示沒有失血，認為這與川普的態度有關。另外，同一份民調針對川普在川習會後對台灣的相關發言，詢問民眾會不會擔心對台灣的利益產生傷害？其中有41.8%受訪者表示擔心，另有49.2%表示不擔心。陳東豪認為，整體擔心的比例比他預期少，他原來的想像是「擔心的要多一點」，因為這題會連動到藍綠兩黨的親中、親美路線。他對川普永遠保持懷疑態度，但對美國政府會相對放心點，因為穩定性較高。