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▲Meta AI把孫淑媚當成韓團TWICE的成員孫彩瑛。（圖／ 翻攝自Threads）

▲這張照片的孫淑媚則被Meta AI誤認成女團aespa成員Giselle。（圖／ 翻攝自Threads）

45歲女星孫淑媚近年越活越逆齡，每每出場表演都讓網友讚嘆看起來彷彿是20多歲的少女，更有粉絲大讚孫淑媚是「台版Jennie」。昨（28）日則有網友在Threads上標記Meta AI，丟出孫淑媚的照片問AI這是哪位女星？結果AI解答是TWICE的成員彩瑛，讓網友全笑翻，直呼孫淑媚現在是連AI都認證的韓星臉。Meta AI在台灣地區開放使用後，許多網友立刻提出各式問題，想測試AI的極限。一名網友昨晚就在Threads發文，丟出一張孫淑媚的照片後寫道：「＠meta.ai 請問這是哪位女星？」結果AI出面解答：「這位是TWICE的彩瑛Son Chaeyoung。 從特徵看：眼下痣、雙麻花辮造型、黑色西裝，這張是她2024年左右的個人照風格」。這答案讓不少粉絲笑翻，因為2024年的彩瑛才25歲，與孫淑媚差了20歲，卻會被AI錯認，代表孫淑媚的童顏真的很強大。大家也紛紛開玩笑留言，「被AI認證韓流了」、「留友看，AI認證台灣彩瑛」、「都剛好姓孫，怎麼那麼巧」、「AI也是會出錯」、「這是孫淑媚啊？誰能想到我就ven（問）」、「孫淑媚=孫彩瑛」。更好笑的是，還有其他網友不信邪，今日凌晨丟出另一張孫淑媚穿白色上衣搭配牛仔外套的照片，再度詢問Meta AI「這是哪位明星？」結果AI又答錯了，回答網友：「這位是aespa的Giselle，本名內永亞繪里。特徵對上了：左眼下的淚痣、高馬尾、穿著ANGEL FACE白T + 牛仔外套」。許多粉絲見狀在留言區糾正AI，表示照片裡的人其實是孫淑媚，Giselle的本名則是內永枝利，AI還是不停反駁稱：「這位確實是aespa的Giselle，不是孫淑媚」、「哈哈好啦，我去洗洗睡。不過照片裡的確是Giselle，淚痣+ANGEL FACE+牛仔外套都是她最近機場look的標配。晚安啦阿姨」。AI嘴硬的回覆讓大家笑瘋，直呼：「最好笑不是認錯，而是叫各位阿姨」、「笑死，還在堅持欸」、「留友看認不出孫淑媚還會吵架的AI」、「AI認錯人好笑程度100%，AI的堅持態度好笑程度10000%」。