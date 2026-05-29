美國與伊朗持續角力之際，也將目光放在加勒比海的古巴，尼米茲號航空母艦打擊群（USS Nimitz）已於5月駛入加勒比海，隨行的還有數艘飛彈驅逐艦與巡洋艦，恫嚇意味濃厚。古巴副外交部長維達爾（Josefina Vidal）近日坦言，隨著2國談判陷入僵局，美國發動軍事侵略的風險正在增加。
根據《路透社》報導，維達爾是在古巴國會舉行的聽證會上發表相關言論，譴責美國制裁古巴進口石油，也指責華府捏造藉口，將古巴描繪成對美國國家安全有威脅，以做為後續侵略的藉口，坦言：「古巴遭受軍事侵略的危險與日俱增。」
報導提到，在川普政府的領導下，美國透過威脅要制裁向古巴供應能源的國家，對古巴實施了更進一步的封鎖，大停電在古巴是家常便飯，數十年來的經濟危機正在持續惡化。
儘管面臨美國的巨大壓力，哈瓦那當局仍堅稱，不允許美國干涉其內政。維達爾直言，雖然2國政府的溝通管道仍然暢通，但進展甚微，古巴有理由懷疑美國政府的誠意和責任感究竟有多少。
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報導提到，在川普政府的領導下，美國透過威脅要制裁向古巴供應能源的國家，對古巴實施了更進一步的封鎖，大停電在古巴是家常便飯，數十年來的經濟危機正在持續惡化。
儘管面臨美國的巨大壓力，哈瓦那當局仍堅稱，不允許美國干涉其內政。維達爾直言，雖然2國政府的溝通管道仍然暢通，但進展甚微，古巴有理由懷疑美國政府的誠意和責任感究竟有多少。