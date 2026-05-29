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讚村長熟悉黨中央、有實戰經驗、有聲量

力薦牛許霆、江怡臻組「桃園隊」

國民黨文傳會主委尹乃菁遭週刊爆料疑似罵黨工廢物，結果她本人自爆早已請辭，找到人接任便會離職。對此，桃園市議員凌濤今（29）日發聲，推薦桃園市議員「村長」詹江村擔任該職務，他並表示，文傳會主委在選舉年攸關黨的空戰與攻防，不能出現空窗期，而詹江村具社群聲量與實戰經驗，若接任可帶動北台灣選情、對抗沈伯洋，也有助重燃桃園選戰氛圍。凌濤並稱，桃園隊若整合牛煦庭、江怡臻等人，將成國民黨重要戰力。凌濤今發文表示，他曾在2021年擔任國民黨文傳會主委，也是國民黨百年來最年輕的一級主管。這個職務一向承擔整個黨的攻防壓力，同時必須隨時掌握社群脈動與政策方向，絕對是非常辛苦的工作。因此，他對於乃菁姐一路以來的辛苦，感同身受；也更加理解，文傳會主委這個位置，對於整體戰力整合與調和鼎鼐的重要性。凌濤提到，尤其在選舉年，黨的空戰指揮系統不能有任何空窗期，需要由熟悉黨中央立場、同時具備實戰經驗的從政同志來承擔。他這2天想起2022年「桃園贏、台灣就贏」的經驗。他記得，2025年他再度跟村長冒著傾盆大雨，響應全台反惡罷的革命情感。他認為，如果由詹江村議員擔任此職務，帶動北台灣整體選情，不僅社群聲量與戰力能與沈伯洋匹敵，也有機會重新點燃桃園目前較為冷淡的選戰氛圍，會是非常好的安排。此外，凌濤直言，目前黨中央發言人牛煦庭委員，是我們桃園龜山子弟；江怡臻議員的選區，也與桃園區桃鶯路比鄰。再加上前輩村長與大家一起並肩作戰，「桃園隊」或許會是最有戰力的組合之一，提供給黨中央與黨主席作為最適合的整體規劃參考。至於個人選區的重疊，都是小事。一切的一切，我們都希望國民黨贏、桃園贏、中華民國派贏，台灣才能贏，讓2026年的地方治理，持續走在穩健前進的路線上。