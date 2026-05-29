薔蜜颱風目前持續朝西北前進，強度還在持續增強當中，預計明天增強為中度颱風，下周一、二會最靠近台灣，不過由於路徑會大迴轉，將與台灣「擦邊而過」。氣象專家林得恩表示，薔蜜颱風行進趨勢持續朝西北、轉北、再轉東北方向前進，屆時台灣附近海面風力可達5至7級，北部地區也會稍有降雨影響。

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最新颱風動態整理！薔蜜颱風持續增強「下周一、二最近台灣」

根據中央氣象署資料顯示，薔蜜颱風目前中心位置在北緯14.8度、東經134.7度，以每小時22公里速度，向西北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

薔蜜颱風強度還在持續增強當中，預計明天會增強為中度颱風，不過根據最新路徑潛勢圖來看，薔蜜颱風將準備要路徑大迴轉，不會朝台灣而來，預計轉東北方向之後直上朝日本而去，大約落在下周一、周二是最靠近台灣的時候。

▲薔蜜颱風強度還在持續增強當中，預計明天會增強為中度颱風，不過根據最新路徑潛勢圖來看，薔蜜颱風將準備要路徑大迴轉，不會朝台灣而來。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲薔蜜颱風強度還在持續增強當中，預計明天會增強為中度颱風，不過根據最新路徑潛勢圖來看，薔蜜颱風將準備要路徑大迴轉，不會朝台灣而來。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
台灣今起受鋒面影響降雨變天！薔蜜颱風路徑準備要大迴轉

氣象專家林得恩表示今天受鋒面影響，環境水氣偏多，大氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，其它地區則為多雲天氣。北部、宜蘭及花蓮地區溫度稍稍下降，高溫約在28至31度之間，中南部及台東地區32至35度，南高屏內陸近山地區仍有局部36至38度發生的機會，受到鋒面影響程度較小，外出仍做好防曬措施與多補充水分。

林得恩提到，薔蜜颱風行進趨勢持續朝西北、轉北、再轉東北方向前進，預估明天強度將增強為中度颱風，7級風暴風半徑也將增加至220公里，10級風暴風半徑也在70公里，下周一、下周二颱風中心將會最靠近台灣，台灣附近各海面平均風力可達5至7級，最大陣風7至9級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上。

▲氣象專家林得恩表示，今天受鋒面影響，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高；而薔蜜颱風將會擦邊台灣往日本方向去，天氣不會影響太大。（圖/林老師氣象站）
▲氣象專家林得恩表示，今天受鋒面影響，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高；而薔蜜颱風將會擦邊台灣往日本方向去，天氣不會影響太大。（圖/林老師氣象站）
下周要去日本注意颱風！影響區域時間軸一次看

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，綜合目前主流預測，薔蜜颱風靠近台灣的機率極低，但薔蜜北上的過程中，外圍零星環流將在下周一至下周二間移入北台灣上空，帶來零星陣雨，整體對台灣天氣影響有限，但北部沿海、東部沿海都要注意長浪發生。󠀠

「台灣颱風論壇」強調，薔蜜後續北轉的時間與角度，將是影響日本天氣的關鍵。若轉向時間偏晚或北轉幅度較小，󠀠󠀠颱風將更靠近日本琉球甚至直接穿越，󠀠󠀠後續對日本本土的風雨影響也會明顯增大；包括日本琉球下周一至下周二間；九州地區下周二；四國、關西地區下周二至下周三間；中部、關東地區下周三前後，都要特別留意颱風影響，但因路徑變數仍大，󠀠󠀠赴日差旅務必多加注意颱風動態。

▲薔蜜颱風靠近台灣的機率極低，但薔蜜北上的過程中，外圍零星環流將在下周一至下周二間移入北台灣上空，帶來零星陣雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲薔蜜颱風靠近台灣的機率極低，但薔蜜北上的過程中，外圍零星環流將在下周一至下周二間移入北台灣上空，帶來零星陣雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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