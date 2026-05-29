我是廣告 請繼續往下閱讀

最新颱風動態整理！薔蜜颱風持續增強「下周一、二最近台灣」

薔蜜颱風強度還在持續增強當中，預計明天會增強為中度颱風

大約落在下周一、周二是最靠近台灣的時候。

▲薔蜜颱風強度還在持續增強當中，預計明天會增強為中度颱風，不過根據最新路徑潛勢圖來看，薔蜜颱風將準備要路徑大迴轉，不會朝台灣而來。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

台灣今起受鋒面影響降雨變天！薔蜜颱風路徑準備要大迴轉

今天受鋒面影響，環境水氣偏多，大氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高

下周一、下周二颱風中心將會最靠近台灣，台灣附近各海面平均風力可達5至7級，最大陣風7至9級

▲氣象專家林得恩表示，今天受鋒面影響，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高；而薔蜜颱風將會擦邊台灣往日本方向去，天氣不會影響太大。（圖/林老師氣象站）

下周要去日本注意颱風！影響區域時間軸一次看

薔蜜颱風靠近台灣的機率極低，但薔蜜北上的過程中，外圍零星環流將在下周一至下周二間移入北台灣上空，帶來零星陣雨

包括日本琉球下周一至下周二間；九州地區下周二；四國、關西地區下周二至下周三間；中部、關東地區下周三前後，都要特別留意颱風影響