薔蜜颱風目前持續朝西北前進，強度還在持續增強當中，預計明天增強為中度颱風，下周一、二會最靠近台灣，不過由於路徑會大迴轉，將與台灣「擦邊而過」。氣象專家林得恩表示，薔蜜颱風行進趨勢持續朝西北、轉北、再轉東北方向前進，屆時台灣附近海面風力可達5至7級，北部地區也會稍有降雨影響。
最新颱風動態整理！薔蜜颱風持續增強「下周一、二最近台灣」
根據中央氣象署資料顯示，薔蜜颱風目前中心位置在北緯14.8度、東經134.7度，以每小時22公里速度，向西北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑100公里。
薔蜜颱風強度還在持續增強當中，預計明天會增強為中度颱風，不過根據最新路徑潛勢圖來看，薔蜜颱風將準備要路徑大迴轉，不會朝台灣而來，預計轉東北方向之後直上朝日本而去，大約落在下周一、周二是最靠近台灣的時候。
台灣今起受鋒面影響降雨變天！薔蜜颱風路徑準備要大迴轉
氣象專家林得恩表示，今天受鋒面影響，環境水氣偏多，大氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，其它地區則為多雲天氣。北部、宜蘭及花蓮地區溫度稍稍下降，高溫約在28至31度之間，中南部及台東地區32至35度，南高屏內陸近山地區仍有局部36至38度發生的機會，受到鋒面影響程度較小，外出仍做好防曬措施與多補充水分。
林得恩提到，薔蜜颱風行進趨勢持續朝西北、轉北、再轉東北方向前進，預估明天強度將增強為中度颱風，7級風暴風半徑也將增加至220公里，10級風暴風半徑也在70公里，下周一、下周二颱風中心將會最靠近台灣，台灣附近各海面平均風力可達5至7級，最大陣風7至9級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上。
下周要去日本注意颱風！影響區域時間軸一次看
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，綜合目前主流預測，薔蜜颱風靠近台灣的機率極低，但薔蜜北上的過程中，外圍零星環流將在下周一至下周二間移入北台灣上空，帶來零星陣雨，整體對台灣天氣影響有限，但北部沿海、東部沿海都要注意長浪發生。
「台灣颱風論壇」強調，薔蜜後續北轉的時間與角度，將是影響日本天氣的關鍵。若轉向時間偏晚或北轉幅度較小，颱風將更靠近日本琉球甚至直接穿越，後續對日本本土的風雨影響也會明顯增大；包括日本琉球下周一至下周二間；九州地區下周二；四國、關西地區下周二至下周三間；中部、關東地區下周三前後，都要特別留意颱風影響，但因路徑變數仍大，赴日差旅務必多加注意颱風動態。
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根據中央氣象署資料顯示，薔蜜颱風目前中心位置在北緯14.8度、東經134.7度，以每小時22公里速度，向西北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑100公里。
薔蜜颱風強度還在持續增強當中，預計明天會增強為中度颱風，不過根據最新路徑潛勢圖來看，薔蜜颱風將準備要路徑大迴轉，不會朝台灣而來，預計轉東北方向之後直上朝日本而去，大約落在下周一、周二是最靠近台灣的時候。
氣象專家林得恩表示，今天受鋒面影響，環境水氣偏多，大氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，其它地區則為多雲天氣。北部、宜蘭及花蓮地區溫度稍稍下降，高溫約在28至31度之間，中南部及台東地區32至35度，南高屏內陸近山地區仍有局部36至38度發生的機會，受到鋒面影響程度較小，外出仍做好防曬措施與多補充水分。
林得恩提到，薔蜜颱風行進趨勢持續朝西北、轉北、再轉東北方向前進，預估明天強度將增強為中度颱風，7級風暴風半徑也將增加至220公里，10級風暴風半徑也在70公里，下周一、下周二颱風中心將會最靠近台灣，台灣附近各海面平均風力可達5至7級，最大陣風7至9級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，綜合目前主流預測，薔蜜颱風靠近台灣的機率極低，但薔蜜北上的過程中，外圍零星環流將在下周一至下周二間移入北台灣上空，帶來零星陣雨，整體對台灣天氣影響有限，但北部沿海、東部沿海都要注意長浪發生。
「台灣颱風論壇」強調，薔蜜後續北轉的時間與角度，將是影響日本天氣的關鍵。若轉向時間偏晚或北轉幅度較小，颱風將更靠近日本琉球甚至直接穿越，後續對日本本土的風雨影響也會明顯增大；包括日本琉球下周一至下周二間；九州地區下周二；四國、關西地區下周二至下周三間；中部、關東地區下周三前後，都要特別留意颱風影響，但因路徑變數仍大，赴日差旅務必多加注意颱風動態。