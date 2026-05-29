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為了徹底杜絕聯盟多年來為爭奪高順位選秀權而故意輸球的「擺爛」歪風，NBA董事會於今（29）日進行了投票，最終以29：1的壓倒性票數，正式通過名為「3-2-1」的全新選秀抽籤改革方案。這項破天荒的新制不僅將樂透區球隊擴大至16支、攤平抽中狀元籤的機率，甚至罕見祭出懲罰機制，讓全聯盟戰績最爛的3支球隊在爭奪首輪籤時反而處於劣勢，新制度預計將從2027年選秀會起正式上路。這次通過的「3-2-1」樂透新制，名稱的由來與樂透球分配數量有關，用意是為了鼓勵球隊奮戰到賽季最後一刻。在總共37顆樂透球的全新分配體制下，聯盟戰績第4至第10名的非附加賽球隊將成為最大贏家，每隊可分得3顆樂透球，換算下來有最高百分之8.1的狀元機率。反觀過去最能獲得優勢的聯盟戰績最爛前3名球隊，新制下將被打入「選秀降級區」，每隊只能分到2顆樂透球，機率慘跌至百分之5.4，與東西區附加賽排名第9、第10名的球隊平起平坐。而最後在附加賽7、8名對決中落敗的兩支球隊，則各自持有1顆樂透球與百分之2.7的狀元機率。這意味著，未來故意輸球墊底的坦隊，抽中狀元的機率反而不如那些「差一點進季後賽」的球隊，直接摧毀了擺爛的誘因。在新制之下，首輪16個樂透順位將全數由抽籤決定，降級區的三支球隊最差獲得第12順位保障，而其他樂透球隊最慘則可能一路跌到第16順位。為了避免強隊透過選秀權壟斷天賦，董事會新制也設下了嚴格的天花板限制，並回溯至2025年與2026年的選秀結果。新條款明文規定，聯盟禁止任何球隊連續兩年獲得狀元籤，這代表今年幸運抽中狀元籤的華盛頓巫師隊，將被強制剝奪2027年狀元籤的資格。同時，球隊也無法連續3年獲得前5順位的選秀權。這項溯及既往的條款，正是導致本次投票出現唯一反對票的關鍵原因。曼菲斯灰熊隊成為全聯盟唯一投下反對票的球隊，主因在於灰熊在今年2月交易時，獲得了與猶他爵士隊交換2027年選秀權的權利。然而爵士隊目前已連續2年獲得前5順位，受到新制限制，明年即便爵士戰績再差且抽到前5順位，該選秀權也會被強制降至第6順位，讓灰熊成了此條款下的最大犧牲者。除了首輪籤規則有變，第二輪的選秀順位也將迎來變革。第二輪前16個順位的挑選順序將改為第一輪的倒序，隨後再依照常規賽戰績排列。此外，為了防堵球隊透過交易手段來規避競爭，各隊未來在進行選秀權交易時，將被禁止設立前12順位至前15順位的選秀權保護。最重要的關鍵在於，NBA總裁蕭華（Adam Silver）在此新制中被賦予至高無上的最終裁量權。如果聯盟辦公室認定某支球隊有疑似故意輪休健康球星、或是刻意消極比賽以操弄選秀順位的嫌疑，總裁有權直接對該球隊處以高達六位數美元的鉅額罰款，甚至能直接強行往後調整該隊的選秀順位作為懲罰。這項劃時代的「3-2-1選秀改革」將從2027年實施至2029年選秀會，至於2030年之後的制度，屆時將由董事會另行投票決定。