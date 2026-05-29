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藍委：應交由全民決定賦予正當性

國民黨立委洪孟楷近期領銜堤岸鞭刑公投，引發熱議。他昨（28）日參與台灣民間反詐騙協會舉辦的「從詐騙到虐童、性侵：重大犯罪重刑化民調發布記者會」，結果顯示90.5%的受訪者同意近年台灣犯罪已不再只是單純的財產犯罪，而是已逐漸演變成影響社會安全與民眾生活的重要治安問題，僅5.9%的人不太同意。對此，洪孟楷表示，逾九成民眾認為詐騙已影響社會安全，現行刑罰也不足以嚇阻犯罪集團。他強調，推動鞭刑公投並非情緒報復，而是因重大詐騙、虐童、性侵等案件反覆發生，應讓全民討論是否引進更具嚇阻力的特殊刑罰，並形成推動改革的民意壓力。洪孟楷今發文指出，這份民調傳達的不是情緒，而是人民長期累積的痛苦與不安。根據調查，超過九成民眾認為，詐騙犯罪不應再被視為單純財產犯罪，而應升格為重大犯罪處理。90.5%的民眾認為，詐欺犯罪已經影響整體社會安全；94%的民眾認為，詐騙造成的傷害不只是金錢損失，更可能導致家庭破碎、精神崩潰，甚至生命風險；92.8%的民眾認為，目前政府對詐騙犯罪的打擊與判刑結果，仍不足以讓犯罪集團真正害怕、退縮。洪孟楷說，這些數字，不只是冷冰冰的百分比，而是一個又一個家庭的真實傷痕。有人一輩子積蓄被騙光，有人因為被害而家庭失和，有人從此失去對社會與司法的信任。當詐騙集團一再重組、繼續吸血；當虐童、重大性侵、累犯案件反覆發生，人民當然會問：現行司法制度，真的有足夠嚇阻力嗎？更值得政府正視的是，本次民調也顯示，83.5%的受訪者支持台灣參考國際經驗，討論對重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的特殊刑罰制度，例如鞭刑。洪孟楷強調，推動鞭刑公投不是為了情緒性報復，也不是要用最激烈的方式取代法治。正因為這涉及台灣刑罰制度是否引進身體刑的重大變革，現行制度並沒有這樣的設計，所以更需要讓全民共同討論、共同決定。這不是少數政治人物可以關起門來決定的事情，而應該交給人民作為最堅實的民意後盾。為什麼不先直接立法？因為這項制度若沒有行政部門配合，即使立法通過，也可能難以真正落實。透過公投，就是要展現最直接、最強大的民意，賦予政府推動改革的正當性與壓力。該民調由精確市場研究股份有限公司執行，針對全台 23 縣市，20 歲以上居民，於115年5月18日至5月20日進行電話訪問，其中，市話調查的抽樣方法是以分層比例隨機抽樣抽取調查樣本戶，以中華電信最新的住宅電話號碼簿作為母體抽樣清冊，對於隨機抽出的電話號碼，再以尾數兩位數隨機方式變更之，以涵蓋未登記的住宅電話，有效樣本共計1002份。