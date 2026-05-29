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他揭馬英九始終堅持中華民國主權獨立

馬英九基金會風波延燒，前總統馬英九去年六月訪問中國敦煌，並在致詞時高喊「和平、民主統一」的脫稿演出，隨即遭國台辦主任宋濤反駁，恐是事件關鍵節點之一。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（28）日指出，馬英九卸任後雖不排斥統一，但始終堅持中華民國主權、反對武力威脅，且統一須經台灣人民同意；真正改變的不是馬英九，而是現在的國民黨。黃暐瀚昨發文表示，馬辦風波沸沸揚揚，除了討論前總統是否忘記了？又是否被誰背叛之外，他更在意的是，馬前總統最後一次去中國，去年六月在敦煌的「脫稿演出」。之所以說「脫稿」，並不是他個人猜測，而是前總統當下說他的兩岸統一主張明確要求2點：1、不能使用武力或武力的威脅。2、要尊重台灣人民的意願。語畢，國台辦主任宋濤接著上台補充「台灣的前途跟命運，要由兩岸全體中國兒女，一起決定」，反駁了馬英九。黃暐瀚說，是不是因為這次的發言，讓馬英九未再獲邀前往中國，還是身體因素？他不得而知，不過身為過去主跑馬英九多年的記者，他要負責任地告訴大家，即使卸任總統之後「不排斥兩岸統一」，馬英九的「統一選項」，的確是「和平民主」沒錯。2019年，馬前總統接受美國之音訪問，就明確表示若想統一，必須透過台灣人民公投同意，若不同意，則維持現狀；2016年11月25日，在面對中國學生詢問台灣為什麼要對美軍購？是不是要搞台獨的時候，馬英九這樣回答：「中華民國身為一個主權國家，應該要有足夠的國防，這是無話可說的，不知道你為什麼有意見？」語畢，引來如雷掌聲。黃暐瀚認為，確實，在馬英九前總統卸任之後，政治傾向微調為「不排除兩岸統一」，但他同時「堅持中華民國主權獨立，堅持中國不能對台動武，堅持統一必須要在台灣人民同意的情況下」。結論：馬英九其實沒有變（太多），變的是現在的國民黨。