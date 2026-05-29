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▲黃勝斌現年約35歲左右，目前也在輝達上班。（圖／記者趙文彬攝）

輝達執行長黃仁勳昨（28）日在台北磚窯古早味懷舊餐廳宴請台灣科技巨頭，「兆元宴」再度引發關注。而黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）昨晚也在場，他還跟著黃仁勳到餐廳外發飲料；只見黃勝斌親切用中文問大家要喝水還是蘋果西打，讓網友好奇為何在美國長大的他中文這麼流利？原來，黃勝斌過去曾在台北開酒吧，來台生活過一段時間。黃勝斌昨晚也出現在磚窯古早味懷舊餐廳，陪爸爸一起跟科技業大老吃飯，席間他還親切出來發飲料，拿著裝有礦泉水和蘋果西打的籃子，親自上陣發放，還邊用中文跟民眾聊天，笑說：「你們太辛苦了吧，外面太熱了」。而黃勝斌發飲料的影片隨後在Threads引發討論，大家看了紛紛留言誇讚他：「帥又親切、謙卑，不炫富、不炫耀富爸爸，父子都很愛黑上衣」、「他發音跟台灣人一樣的口音欸，好厲害」、「兒子也太帥了」、「這種親切語調一聽就是源自台灣血統」、「他竟然會講中文？很厲害欸」。許多認識黃勝斌的粉絲見狀出面解答，表示黃勝斌其實曾和朋友合夥在台北開酒吧，在台灣工作了8年左右，中文自然很好，「他在台灣經營過酒吧叫R&D Cocktail Lab，在基隆路信義路交叉口那一區塊，調酒是真的不錯喝，跟台北有些裝高級的bar、夜店不同，還有暗門包廂」。粉絲更稱讚黃勝斌開店時服務很到位，會親自去客人桌前點酒，沒有老闆架子，如果客人不知道調酒、基酒的名字，黃勝斌還會跟客人聊想要的味道，幫客人客製調酒，十分親切。而這家R&D Cocktail Lab從2013年營業到2021年才關閉，曾多次入選「亞洲50佳酒吧」；黃勝斌經營期間還自己寫店內專用的APP來輔助營運，相當有才。關店後他則回到美國進修，攻讀紐約大學科技MBA，並在2022年7月進入輝達工作，從雲端模擬的產品經理開始做起，是非常腳踏實地的富二代。