紐約尼克在NBA東區決賽以4：0橫掃克里夫蘭騎士，睽違27年再度闖進總冠軍戰，但今（29）日卻傳出球隊中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）右手小指骨折消息，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，目前尚無明確復出時間表，能否趕上6月4日開打的總冠軍賽G1仍充滿變數。
羅賓森遭遇傷勢 尼克冠軍賽充滿變數
查拉尼亞表示，羅賓森是在本週稍早受傷，但具體受傷時間與過程尚未對外公布。對於即將迎來隊史近年最重要系列賽的尼克而言，這項消息無疑是一大打擊。
球隊禁區支柱 羅賓森季後賽成關鍵角色
現年28歲的羅賓森雖然並非球隊主要得分點，但在季後賽期間扮演極為關鍵的角色。本季13場季後賽中，他場均繳出5.3分、5.5籃板及0.6阻攻，投籃命中率高達73.7%，其中每場還能抓下2.5個進攻籃板，為球隊創造大量二次進攻機會。
羅賓森最大的價值來自禁區統治力與籃板保護能力，憑藉出色的身材條件、優異的卡位意識以及積極的拚搶態度，長期都是聯盟最具威脅性的進攻籃板手之一。他在場上的影響力往往無法完全從數據中體現，也是尼克防守體系不可或缺的一環。
若羅賓森無法在冠軍賽回歸，恐將大幅削弱尼克禁區戰力，不論是對上聖安東尼奧馬刺或是奧克拉荷馬雷霆，禁區都有霍姆格倫（Chet Holmgren）、哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）以及文班亞馬（Victor Wembanyama）等內線好手。
隨著總冠軍賽開打進入倒數階段，羅賓森的傷勢恢復情況，也將成為左右尼克爭奪隊史第三座總冠軍的重要關鍵。
資料來源：《The Sporting News》
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查拉尼亞表示，羅賓森是在本週稍早受傷，但具體受傷時間與過程尚未對外公布。對於即將迎來隊史近年最重要系列賽的尼克而言，這項消息無疑是一大打擊。
球隊禁區支柱 羅賓森季後賽成關鍵角色
現年28歲的羅賓森雖然並非球隊主要得分點，但在季後賽期間扮演極為關鍵的角色。本季13場季後賽中，他場均繳出5.3分、5.5籃板及0.6阻攻，投籃命中率高達73.7%，其中每場還能抓下2.5個進攻籃板，為球隊創造大量二次進攻機會。
羅賓森最大的價值來自禁區統治力與籃板保護能力，憑藉出色的身材條件、優異的卡位意識以及積極的拚搶態度，長期都是聯盟最具威脅性的進攻籃板手之一。他在場上的影響力往往無法完全從數據中體現，也是尼克防守體系不可或缺的一環。
若羅賓森無法在冠軍賽回歸，恐將大幅削弱尼克禁區戰力，不論是對上聖安東尼奧馬刺或是奧克拉荷馬雷霆，禁區都有霍姆格倫（Chet Holmgren）、哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）以及文班亞馬（Victor Wembanyama）等內線好手。
隨著總冠軍賽開打進入倒數階段，羅賓森的傷勢恢復情況，也將成為左右尼克爭奪隊史第三座總冠軍的重要關鍵。
資料來源：《The Sporting News》