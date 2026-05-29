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2026年世界盃足球賽即將於6月11日火熱開戰，衛冕軍阿根廷隊今（29）日正式揭曉最終26人名單。現年38歲的當代球王梅西（Lionel Messi）毫無懸念領銜入選，將披隊長袖標率隊踏上衛冕征途。這不僅是梅西生涯第6度參與世界盃，創下足球歷史新紀錄，他也將與葡萄牙41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）一同成為史上「唯二」6度出征世足賽的男子球員。阿根廷隊過去在2021年、2024年連奪兩屆美洲盃冠軍，並在4年前的卡達世界盃點球大戰擊敗法國捧盃，如今阿根廷將尋求世足賽自1962年巴西隊以來的首次連霸偉業。總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）本次名單依然維持了當年的奪冠核心，包括卡達世足金手套得主馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、英超鐵衛羅梅洛（Cristian Romero）、中場大將德保羅（Rodrigo De Paul）、費南德斯（Enzo Fernández）以及鋒線殺手阿瓦雷斯（Julián Álvarez）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）。值得關注的是，名單中也注入了年輕新血，包括效力義甲科莫、成功幫助球隊搶下歐冠門票的天才中場帕斯（Nico Paz），以及即將加盟切爾西的左後衛巴爾科（Valentín Barco）都迎來世足處女秀。相較之下，皇家馬德里新星馬斯坦托諾（Franco Mastantuono）與英超好手布恩迪亞（Emiliano Buendía）則遺憾落選。值得一注意的是，梅西的身體狀況卻為阿根廷的衛冕之路蒙上一層陰影。梅西在上週代表邁阿密國際出戰美職聯（MLS）賽事時因傷提早退場，球團隨後證實其左大腿後肌（Hamstring）出現嚴重的肌肉疲勞與過度負荷。雖然初步診斷顯示並非結構性撕裂傷，但何時能百分之百恢復仍是未知數。阿根廷主帥斯卡洛尼對此坦言：「目前最初收到的醫療回報還不算太糟，我們必須等待進一步的精細檢查結果。我們當然都希望梅西能以百分之百健康的狀態加入球隊，但現實顯然並非如此，現在只能觀察他每天的恢復狀況。」梅西目前國家隊生涯已累積198場出賽，若能在接下來對陣宏都拉斯與冰島的熱身賽中登場，將正式達成「國家隊200場出賽」的里程碑。本屆世界盃會內賽規模首度擴增至48支球隊，衛冕軍阿根廷本次被分在J組，同組對手包括阿爾及利亞、奧地利與約旦，外界普遍看好阿根廷能以小組第一之姿強勢出線。藍白軍團的首戰將於台灣時間6月17日凌晨2點在堪薩斯城迎戰阿爾及利亞，隨後將移師達拉斯，分別於6月23日對決奧地利、6月29日對戰約旦。