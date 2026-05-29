2026年世界盃足球賽即將於6月11日火熱開戰，衛冕軍阿根廷隊今（29）日正式揭曉最終26人名單。現年38歲的當代球王梅西（Lionel Messi）毫無懸念領銜入選，將披隊長袖標率隊踏上衛冕征途。這不僅是梅西生涯第6度參與世界盃，創下足球歷史新紀錄，他也將與葡萄牙41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）一同成為史上「唯二」6度出征世足賽的男子球員。
36年世足尋求連霸！阿根廷核心陣容再度合體
阿根廷隊過去在2021年、2024年連奪兩屆美洲盃冠軍，並在4年前的卡達世界盃點球大戰擊敗法國捧盃，如今阿根廷將尋求世足賽自1962年巴西隊以來的首次連霸偉業。
總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）本次名單依然維持了當年的奪冠核心，包括卡達世足金手套得主馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、英超鐵衛羅梅洛（Cristian Romero）、中場大將德保羅（Rodrigo De Paul）、費南德斯（Enzo Fernández）以及鋒線殺手阿瓦雷斯（Julián Álvarez）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）。
值得關注的是，名單中也注入了年輕新血，包括效力義甲科莫、成功幫助球隊搶下歐冠門票的天才中場帕斯（Nico Paz），以及即將加盟切爾西的左後衛巴爾科（Valentín Barco）都迎來世足處女秀。相較之下，皇家馬德里新星馬斯坦托諾（Franco Mastantuono）與英超好手布恩迪亞（Emiliano Buendía）則遺憾落選。
帶傷入選世足賽！梅西左大腿後肌疲勞
值得一注意的是，梅西的身體狀況卻為阿根廷的衛冕之路蒙上一層陰影。梅西在上週代表邁阿密國際出戰美職聯（MLS）賽事時因傷提早退場，球團隨後證實其左大腿後肌（Hamstring）出現嚴重的肌肉疲勞與過度負荷。
雖然初步診斷顯示並非結構性撕裂傷，但何時能百分之百恢復仍是未知數。阿根廷主帥斯卡洛尼對此坦言：「目前最初收到的醫療回報還不算太糟，我們必須等待進一步的精細檢查結果。我們當然都希望梅西能以百分之百健康的狀態加入球隊，但現實顯然並非如此，現在只能觀察他每天的恢復狀況。」
梅西目前國家隊生涯已累積198場出賽，若能在接下來對陣宏都拉斯與冰島的熱身賽中登場，將正式達成「國家隊200場出賽」的里程碑。
會內賽擴增48隊！阿根廷J組出線無懸念
本屆世界盃會內賽規模首度擴增至48支球隊，衛冕軍阿根廷本次被分在J組，同組對手包括阿爾及利亞、奧地利與約旦，外界普遍看好阿根廷能以小組第一之姿強勢出線。藍白軍團的首戰將於台灣時間6月17日凌晨2點在堪薩斯城迎戰阿爾及利亞，隨後將移師達拉斯，分別於6月23日對決奧地利、6月29日對戰約旦。
📍阿根廷完整26人名單：
門將：E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、魯利（Geronimo Rulli）、穆索（Juan Musso）
後衛；羅梅洛（Cristian Romero）、L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、德保羅（Rodrigo De Paul）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）、莫利納（Nahuel Molina）、塔利亞菲可（Nicolas Tagliafico）、巴勒迪（Leonardo Balerdi）、梅迪納（Facundo Medina）
中場；E.費南德斯（Enzo Fernández）、麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）、洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）、巴爾科（Valentín Barco）
前鋒：梅西（Lionel Messi）、阿瓦雷斯（Julián Álvarez）、馬丁尼茲（Lautaro Martinez ）、岡薩雷斯（Nicolás González）、阿爾瑪達（Thiago Almada）、帕斯（Nico Paz）、西蒙尼（Giuliano Simeone）、羅培茲（José Manuel López）
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阿根廷隊過去在2021年、2024年連奪兩屆美洲盃冠軍，並在4年前的卡達世界盃點球大戰擊敗法國捧盃，如今阿根廷將尋求世足賽自1962年巴西隊以來的首次連霸偉業。
總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）本次名單依然維持了當年的奪冠核心，包括卡達世足金手套得主馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、英超鐵衛羅梅洛（Cristian Romero）、中場大將德保羅（Rodrigo De Paul）、費南德斯（Enzo Fernández）以及鋒線殺手阿瓦雷斯（Julián Álvarez）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）。
值得關注的是，名單中也注入了年輕新血，包括效力義甲科莫、成功幫助球隊搶下歐冠門票的天才中場帕斯（Nico Paz），以及即將加盟切爾西的左後衛巴爾科（Valentín Barco）都迎來世足處女秀。相較之下，皇家馬德里新星馬斯坦托諾（Franco Mastantuono）與英超好手布恩迪亞（Emiliano Buendía）則遺憾落選。
帶傷入選世足賽！梅西左大腿後肌疲勞
值得一注意的是，梅西的身體狀況卻為阿根廷的衛冕之路蒙上一層陰影。梅西在上週代表邁阿密國際出戰美職聯（MLS）賽事時因傷提早退場，球團隨後證實其左大腿後肌（Hamstring）出現嚴重的肌肉疲勞與過度負荷。
雖然初步診斷顯示並非結構性撕裂傷，但何時能百分之百恢復仍是未知數。阿根廷主帥斯卡洛尼對此坦言：「目前最初收到的醫療回報還不算太糟，我們必須等待進一步的精細檢查結果。我們當然都希望梅西能以百分之百健康的狀態加入球隊，但現實顯然並非如此，現在只能觀察他每天的恢復狀況。」
梅西目前國家隊生涯已累積198場出賽，若能在接下來對陣宏都拉斯與冰島的熱身賽中登場，將正式達成「國家隊200場出賽」的里程碑。
會內賽擴增48隊！阿根廷J組出線無懸念
本屆世界盃會內賽規模首度擴增至48支球隊，衛冕軍阿根廷本次被分在J組，同組對手包括阿爾及利亞、奧地利與約旦，外界普遍看好阿根廷能以小組第一之姿強勢出線。藍白軍團的首戰將於台灣時間6月17日凌晨2點在堪薩斯城迎戰阿爾及利亞，隨後將移師達拉斯，分別於6月23日對決奧地利、6月29日對戰約旦。
📍阿根廷完整26人名單：
門將：E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、魯利（Geronimo Rulli）、穆索（Juan Musso）
後衛；羅梅洛（Cristian Romero）、L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、德保羅（Rodrigo De Paul）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）、莫利納（Nahuel Molina）、塔利亞菲可（Nicolas Tagliafico）、巴勒迪（Leonardo Balerdi）、梅迪納（Facundo Medina）
中場；E.費南德斯（Enzo Fernández）、麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）、洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）、巴爾科（Valentín Barco）
前鋒：梅西（Lionel Messi）、阿瓦雷斯（Julián Álvarez）、馬丁尼茲（Lautaro Martinez ）、岡薩雷斯（Nicolás González）、阿爾瑪達（Thiago Almada）、帕斯（Nico Paz）、西蒙尼（Giuliano Simeone）、羅培茲（José Manuel López）