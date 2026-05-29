我是廣告 請繼續往下閱讀

西區決賽第六戰今（29）日回到聖安東尼奧馬刺主場點燃戰火。目前馬刺以2：3落後給奧克拉荷馬雷霆，少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在步入球場時，以一套「少林寺僧侶裝」亮相，瞬間引爆討論。而針對外界對他體能撞牆的質疑，前隊友保羅（Chris Paul）也站出來力挺，強調這位外星人早就為這個舞台做足準備。開賽後，文班亞馬在首節的三分球4投3中，單節個人就瘋砍11分，率領馬刺取得領先。根據NBA官方釋出的入場畫面，文班亞馬身穿一套剪裁極具東方禪意、飄逸感十足的全黑長袍。他神情氣定神閒、步伐沉穩，散發出高深莫測的領袖氣場。這套被球迷戲稱為「少林寺僧侶裝」的穿搭隨即在X上瘋狂洗版。有球迷幽默貼出文班亞馬過去參與武術格鬥訓練的照片，笑稱：「僧侶斑馬已經準備好要在場上痛擊SGA了。」除了僧侶稱號，馬刺媒體更是直呼這身黑袍神似漫威漫畫中的終極大魔王：「這老兄走進來的氣勢，簡直就像末日博士（Victor Von Doom）降臨。」然而，文班亞馬今晚要應付的不只有雷霆的防守，還有外界排山倒海的質疑。文班亞馬雖然在系列賽第一戰的雙延長惡鬥中狂砍41分、24籃板，但他近期的賽場主宰力確實有所下滑。關鍵第五戰他上場38分鐘，全場15投僅4中、拿下了相對低迷的20分，讓「季後賽沒力」的陰影籠罩在黑衫軍上空。對此，曾在馬刺與文班亞馬合作過一整個賽季的前明星控衛保羅，日前參加《Pat McAfee Show》節目時駁斥了沒力的說法：「現在這個聯盟太迷信進階數據了，總有人會在球隊內部拿數據對你指指點點。但球員自己心裡清楚，我們平時的訓練就是為了這一刻。我非常了解文班亞馬，他是個很會算、有條理的球員。他確實正在經歷生涯第一次季後賽，其中夾雜了太多的情緒波動，不可能每場比賽都打得完美，這是一個漫長的系列賽。但我完全不擔心他會累，第五戰純粹只是他經歷了一場艱難的比賽而已。」事實上保羅說的一點都沒錯，今日剛開局文班亞馬個人三分球4投3中，首節就攻下11分，攻守兩端都有建樹。率領馬刺在首節結束以35：22雙位數領先衛冕軍雷霆。