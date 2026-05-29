根據ESPN報導，美國聯邦檢察官於在今（29）日對前夏洛特黃蜂隊後衛羅齊爾（Terry Rozier）提出新一波嚴厲指控。根據布魯克林聯邦法院提交的最新起訴書，檢方指控羅齊爾曾收受約10萬美元的賄賂，意圖操縱其在NBA比賽中的表現，藉此協助賭博集團獲利。
利用傷勢設局 以「提早退場」換取金錢利益
根據起訴書內容，這起操縱比賽案的核心發生在2023年3月23日，當時效力於黃蜂隊的羅齊爾，利用比賽期間下肢受傷作為藉口，與賭博集團成員共謀提前退場。檢方指出，羅齊爾事先告知共犯丹尼羅·拉斯特（Deniro Laster），他將在對陣紐奧良鵜鶘隊的比賽首節刻意申請退場，而拉斯特隨即將此資訊轉達給賭客，藉此在羅齊爾的各項統計數據上進行「押注小分」。
在那場比賽中，羅齊爾僅出賽約9分34秒，留下5分、4籃板、2助攻的數據便因「傷」退場，此舉導致多數針對他數據的賭盤贏錢。起訴書進一步揭露，由於羅齊爾該役意外搶下4個籃板，導致部分賭盤輸錢，他甚至同意將原本協議的10萬美元賄款降至7萬美元。
檢方追加多項重罪 涉案共犯陸續認罪
這份起訴書不僅鞏固了原有的電匯詐欺與洗錢指控，更追加了「體育比賽賄賂」及「誠實服務電匯詐欺共謀」等重罪。該案件中另兩名被告馬維斯·費爾利（Marves Fairley）與前NBA球員、助理教練戴蒙·瓊斯（Damon Jones）已於近期認罪，並證實曾支付報酬給NBA球員以操縱比賽表現。檢方在法庭上明確指出，費爾利口中那名收錢的球員正是羅齊爾。
律師團隊駁斥指控：這是絕望者的誣陷
針對聯邦政府的最新指控，羅齊爾的律師吉姆·特魯斯蒂（Jim Trusty）堅決否認所有罪名，並表示這不過是檢方為了讓案件成案而推出的新理論。特魯斯蒂強調：「案件中的其他證人都是背負嚴重前科的絕望者，他們為了換取減刑，清楚知道檢察官想聽什麼樣的故事。這只是一個令人悲傷的努力，企圖讓莫須有的指控成立。」
羅齊爾自去年10月被起訴以來，始終堅持自己無罪。隨著本案關鍵共犯相繼認罪，羅齊爾所面臨的司法壓力正不斷升高。這起醜聞已嚴重衝擊NBA的賽事公正性，也讓這位曾在夏洛特與邁阿密打拚的資深後衛，職涯蒙上了一層難以抹滅的陰影。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據起訴書內容，這起操縱比賽案的核心發生在2023年3月23日，當時效力於黃蜂隊的羅齊爾，利用比賽期間下肢受傷作為藉口，與賭博集團成員共謀提前退場。檢方指出，羅齊爾事先告知共犯丹尼羅·拉斯特（Deniro Laster），他將在對陣紐奧良鵜鶘隊的比賽首節刻意申請退場，而拉斯特隨即將此資訊轉達給賭客，藉此在羅齊爾的各項統計數據上進行「押注小分」。
在那場比賽中，羅齊爾僅出賽約9分34秒，留下5分、4籃板、2助攻的數據便因「傷」退場，此舉導致多數針對他數據的賭盤贏錢。起訴書進一步揭露，由於羅齊爾該役意外搶下4個籃板，導致部分賭盤輸錢，他甚至同意將原本協議的10萬美元賄款降至7萬美元。
檢方追加多項重罪 涉案共犯陸續認罪
這份起訴書不僅鞏固了原有的電匯詐欺與洗錢指控，更追加了「體育比賽賄賂」及「誠實服務電匯詐欺共謀」等重罪。該案件中另兩名被告馬維斯·費爾利（Marves Fairley）與前NBA球員、助理教練戴蒙·瓊斯（Damon Jones）已於近期認罪，並證實曾支付報酬給NBA球員以操縱比賽表現。檢方在法庭上明確指出，費爾利口中那名收錢的球員正是羅齊爾。
律師團隊駁斥指控：這是絕望者的誣陷
針對聯邦政府的最新指控，羅齊爾的律師吉姆·特魯斯蒂（Jim Trusty）堅決否認所有罪名，並表示這不過是檢方為了讓案件成案而推出的新理論。特魯斯蒂強調：「案件中的其他證人都是背負嚴重前科的絕望者，他們為了換取減刑，清楚知道檢察官想聽什麼樣的故事。這只是一個令人悲傷的努力，企圖讓莫須有的指控成立。」
羅齊爾自去年10月被起訴以來，始終堅持自己無罪。隨著本案關鍵共犯相繼認罪，羅齊爾所面臨的司法壓力正不斷升高。這起醜聞已嚴重衝擊NBA的賽事公正性，也讓這位曾在夏洛特與邁阿密打拚的資深後衛，職涯蒙上了一層難以抹滅的陰影。