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美股週四科技股、特別是軟體股受到拉抬，加上有美媒披露，美國與伊朗達成諒解備忘錄，將延長停火60天（尚待川普批准），當天美股主要指數普遍收紅。台股開盤43815.48點後，隨即上攻逾千點，最高觸及44570.04點；台積電也上漲50元，報2345元。上櫃指數則開高走高，漲12.24點，報444.89點。權值股多數開漲，台積電漲50元，來到2345元；鴻海漲12元，來到275元；台達電上漲110元，來到2500元。綜合《CNBC》等外媒報導，受到Snowflake強勁的獲利預期提振，科技股週四普遍上漲，並重新燃起人們對AI交易的熱情，這家雲端資料平台商不只發布了樂觀的第2季業績預測，最新季度營收和利潤也都超出預期，還跟亞馬遜網路服務（AWS）簽署了未來5年內的60億美元投資計畫。受此消息激勵，不只Snowflake自身股價飆升近36.5%，創下最佳單日表現紀錄，其他科技公司，如微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）股價也分別收漲約3.5%及6.7%，帕蘭提爾（Palantir）上揚近8.2%，亞馬遜單日轉升約0.8%。28日收盤，美股道瓊工業指數微漲24.69點或0.05%，收50668.97點；標普500指數小漲43.27點或0.58%，收7563.63點；那斯達克綜合指數則上揚242.74點或0.91%，收26917.47點；費城半導體指數亦漲126.96點或1.00%，收12829.14點。