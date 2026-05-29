今（29）日受到鋒面影響的緣故，中央氣象署一早針對基隆、台北、新北、桃園發布大雨特報，一口氣下到晚上。上班族到公司腳下一雙鞋也難逃全濕命運，國外居家網站分享，想要快速晾乾鞋子，務必拿掉鞋墊和鞋帶，加速鞋內空氣流通，同時可以放置在電風扇前吹乾。家事專家陳映如提供「快速乾鞋」法，除了塞紙吸乾之外，她建議還可以在鞋底放幾枝筷子，墊高鞋子和地面的距離，藉此提高空氣流通，能幫助鞋子乾更快。
電風扇快速晾乾濕鞋
豪雨來襲，一出門即便撐傘，腳下的鞋子還是很快就濕了，機車族更慘，要是忘記穿鞋套，不用1分鐘鞋子應該就全濕了。根據國外居家網站分享，最快晾乾濕鞋的方法就是先吸乾水分後，務必取出「鞋墊和鞋帶」有助於鞋內空氣流通，之後將鞋子放在通風良好的地方，用電風扇吹乾，既能避免高溫損壞鞋子，又能相對快速地晾乾，通常可以縮短幾個小時的乾燥時間。如果下班回家，鞋子又濕了的話，需要更快的乾燥方法，可以試試除濕機，將鞋子放在浴室或衣櫥等小型封閉空間裡，並關閉所有加熱功能。
「鞋內塞紙、鞋底筷子」乾更快
如果辦公室沒有電風扇，陳映如說，如果鞋子材質是織布或透氣網布，吸水性更強，鞋墊也容易濕透，她建議鞋子濕掉之後，先將鞋面多餘水分擦乾，再用紙巾或報紙塞滿鞋內，盡量塞滿才能維持鞋型，避免變形，此外，濕透的報紙、紙巾要隨時更換，讓鞋子持續保持乾爽。
通常大雨一來，鞋底也會全濕，陳映如提到，可以在鞋底下墊報紙，或用筷子把鞋子架高，讓鞋底騰空，增加空氣對流，提高鞋子乾燥的速度。
皮鞋千萬別用吹風機
不少人在鞋子濕掉後，為了快速乾燥，直覺地拿吹風機猛吹，但陳映如提醒，皮鞋如果用吹風機的熱風吹，容易讓皮革龜裂、變硬，建議還是塞紙並放在陰涼處晾乾即可。此外，亮面廣告紙不建議使用，吸水效果差。白鞋或淺色鞋別用報紙，避免油墨染色
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豪雨來襲，一出門即便撐傘，腳下的鞋子還是很快就濕了，機車族更慘，要是忘記穿鞋套，不用1分鐘鞋子應該就全濕了。根據國外居家網站分享，最快晾乾濕鞋的方法就是先吸乾水分後，務必取出「鞋墊和鞋帶」有助於鞋內空氣流通，之後將鞋子放在通風良好的地方，用電風扇吹乾，既能避免高溫損壞鞋子，又能相對快速地晾乾，通常可以縮短幾個小時的乾燥時間。如果下班回家，鞋子又濕了的話，需要更快的乾燥方法，可以試試除濕機，將鞋子放在浴室或衣櫥等小型封閉空間裡，並關閉所有加熱功能。
「鞋內塞紙、鞋底筷子」乾更快
如果辦公室沒有電風扇，陳映如說，如果鞋子材質是織布或透氣網布，吸水性更強，鞋墊也容易濕透，她建議鞋子濕掉之後，先將鞋面多餘水分擦乾，再用紙巾或報紙塞滿鞋內，盡量塞滿才能維持鞋型，避免變形，此外，濕透的報紙、紙巾要隨時更換，讓鞋子持續保持乾爽。
通常大雨一來，鞋底也會全濕，陳映如提到，可以在鞋底下墊報紙，或用筷子把鞋子架高，讓鞋底騰空，增加空氣對流，提高鞋子乾燥的速度。
不少人在鞋子濕掉後，為了快速乾燥，直覺地拿吹風機猛吹，但陳映如提醒，皮鞋如果用吹風機的熱風吹，容易讓皮革龜裂、變硬，建議還是塞紙並放在陰涼處晾乾即可。此外，亮面廣告紙不建議使用，吸水效果差。白鞋或淺色鞋別用報紙，避免油墨染色