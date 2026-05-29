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為什麼要改？「山坡地占比 95%」讓標準提前觸發

全境皆山區 ： 基隆全市 95% 以上是山坡地，若沿用「平地 350 毫米」標準，往往累積雨量未達標，基隆各區就已因邊坡含水量過高，出現落石或局部淹水。

： 基隆全市 95% 以上是山坡地，若沿用「平地 350 毫米」標準，往往累積雨量未達標，基隆各區就已因邊坡含水量過高，出現落石或局部淹水。 回歸安全初衷： 今年起基隆決定不分平地、山地，一律以下修後的 200 毫米 為基準。這項「預警式下修」能在災害發生前提早讓民眾停止通勤，降低在土石流潛勢區通行的風險。

▲基隆市全境高達 95% 為山坡地，住宅與坡面緊密結合，受災風險遠高於平原地區。市府因此決定將停止上班上課標準下修至 200 毫米，以確保市民安全。（圖／翻攝自 Google Maps）

基隆2026 停止上班上課新制重點一覽

雨量門檻下修 ： 24 小時累積預測雨量標準，由原本參考的 350 毫米大幅調降至 200 毫米。

： 24 小時累積預測雨量標準，由原本參考的 350 毫米大幅調降至 200 毫米。 因地制宜調整 ： 因應基隆特殊地質，將全市判定標準統一向「山區致災門檻」看齊。

： 因應基隆特殊地質，將全市判定標準統一向「山區致災門檻」看齊。 決策機制脫鉤 ： 正式宣告退出北北基共同生活圈聯動，採取 基隆自主判定。

： 正式宣告退出北北基共同生活圈聯動，採取 基隆自主判定。 分區彈性啟動： 採行「分區判定、分層啟動」，可針對特定致災風險區單獨公告停止上班上課。

法規標準對比：脫鉤北北基後的「斷層」效應

薔蜜颱風最新預測路徑會大迴轉，對台灣的影響加劇！而今年颱風停班停課規則也出現變動。基隆市政府宣布，考量特殊地形與市民通勤安全，決定正式調整停止上班上課的雨量預測門檻，將雨量標準從 350 毫米大幅下修為 200 毫米，並於 2026 年起正式上路，宣告與雙北地區「脫鉤」判定。根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，原中央標準規定時方可停班課。然而，基隆副市長邱佩琳指出，基隆地形極為特殊：依照現行法規，颱風停止上班上課標準包含：平均風力達 7 級以上或陣風達 10 級以上；或降雨量達平地 350 毫米、山區 200 毫米。基隆市決定下修平地雨量門檻，的情況。台北市長蔣萬安對此回應，各縣市地形與受災型態不同，北市將審慎評估基隆實施成效，。基隆市府則強調，若受地形或雨量影響導致交通中斷、影響安全或有致災之虞時，即便未達風力標準，仍會果斷啟動停班課機制。： 對於跨縣市通勤族而言，若居住地（基隆）因雨量達標宣布停止上班上課，但工作地（雙北）仍正常，勞工可依據「安全考量」主張不出勤。基隆市民在防颱期間，務必密切注意市府針對不同行政區所發布的最新防災公告。