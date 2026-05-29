巴西國家隊日前公布2026美加墨世界盃26人名單，內馬爾（Neymar）睽違近3年再度重返國家隊，但今（29）日傳出內馬爾再度遭遇傷勢，並缺席巴西首次團隊訓練，根據《BBC》報導指出，內馬爾在接受核磁共振檢查之後，確認為二級小腿拉傷，至少將缺席2-3週，代表內馬爾不僅將錯過世界盃前的友誼賽，同時也很有可能錯過對上摩洛哥的開幕戰。
近期因傷起伏不定 內馬爾世界盃前再受重創
近年來內馬爾因傷表現起伏不定，在2023年離開法甲豪門巴黎聖日耳曼後，內馬爾先後效力沙烏地聯賽希拉爾，效力希拉爾2年，內馬爾因傷僅出賽3場，2025年內馬爾回到巴甲聯賽桑托斯。
佩德羅遭割愛 安切洛蒂遭質疑
內馬爾生涯為巴西國家隊出賽128場踢進79顆進球，是巴西隊史進球王，雖近年來狀態下滑，但巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）依舊將內馬爾選進世界盃名單中。
在內馬爾缺席後，不少球迷質疑安切洛蒂的選人策略，並表示效力英超托特納姆熱刺的佩德羅（João Pedro）本季各項賽事出賽60場取得18顆進球，憑藉此表現應該要成為巴西男足的一員，並取代內馬爾的位置。
資料來源：《BBC》
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近年來內馬爾因傷表現起伏不定，在2023年離開法甲豪門巴黎聖日耳曼後，內馬爾先後效力沙烏地聯賽希拉爾，效力希拉爾2年，內馬爾因傷僅出賽3場，2025年內馬爾回到巴甲聯賽桑托斯。
佩德羅遭割愛 安切洛蒂遭質疑
內馬爾生涯為巴西國家隊出賽128場踢進79顆進球，是巴西隊史進球王，雖近年來狀態下滑，但巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）依舊將內馬爾選進世界盃名單中。
在內馬爾缺席後，不少球迷質疑安切洛蒂的選人策略，並表示效力英超托特納姆熱刺的佩德羅（João Pedro）本季各項賽事出賽60場取得18顆進球，憑藉此表現應該要成為巴西男足的一員，並取代內馬爾的位置。
資料來源：《BBC》