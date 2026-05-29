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美國職棒大聯盟（MLB）行之有年的金權結構恐將迎來史詩級巨變！大聯盟球團老闆方（資方）今（29）日正式向球員公會遞交下一份勞資協議（CBA）提案，內容破天荒包含了「硬性薪資上限與下限」方案。這是自 1994 年引發大罷工以來，資方時隔 30 多年首次再度正式提出明確的薪資上限制度。一旦該提案通過，現行由洛杉磯道奇、紐約洋基等富豪球隊一手遮天的「邪惡帝國時代」恐將被迫終結。根據資方這份全新提案，計畫自2027年起實施硬性的團隊薪資限制。（約合新台幣79.5億元），同時也設立了。此外，提案中還包含了聯盟總收入與球員實施「50比50分帳」的利潤共享機制，未來隨著大聯盟整體收入成長，薪資上、下限也會同步等比例調高；同時計畫成立統一管理地方媒體收入的基金，平均分配給全聯盟30支球隊。根據《ESPN》針對本賽季各隊團隊薪資的最新預估，這項政策若實施，大聯盟將面臨極端的兩極化調整。目前高居薪資天花板之上、反之，目前遠低於標準、，包括：運動家、洛磯、紅雀、守護者、白襪、海盜、雙城、釀酒人、光芒、馬林魚、國民以及紅人隊。大聯盟官方發言人卡普林（Glen Caplin）在聲明中強硬表示：「球迷普遍支持像其他職業聯盟（如NBA、NFL）那樣設立薪資上限與下限制度。因為他們不認為從最高到最低相差高達4億4600萬美元的貧富差距，算得上是公平競爭。我們提出的方案能讓競爭環境更健全，同時讓聯盟收入以50比50的方式與球員共享。」對此，大聯盟球員工會主席梅耶爾（Bruce Meyer）今日隨即發表聲明悍然回擊，痛批資方此舉包藏禍心：「億萬富翁老闆們想限制的不是他們的利潤或球隊價值，而是球員薪資！這並非出於慷慨，也不是為了保護這項運動的健全發展，而是想藉由控制成本、提高利潤與最大化球隊價值，代價則是犧牲過去、現在與未來球員的合法利益。」目前大聯盟是北美主要職業運動聯盟中，唯一沒有硬性薪資上限與下限制度的聯盟。回顧歷史，前一次大聯盟資方試圖強推薪資上限是在 1994 年，當時引發了長達7個半月、重創棒球市場的史詩級大罷工，甚至導致當年的世界大賽被迫取消，為90年來首見，最終在美國國家勞資關係委員會的施壓下，官方才撤回提案。如今勞資雙方再次於這條鋼鐵紅線上正面交鋒。若大聯盟雙方無法在現行勞資協議於12月1日（美國時間）到期前談妥新協議，資方極有可能會祭出強硬手段，對球員實施「封館（Lockout）」。一旦封館不幸發生，所有球員將無法與球隊接觸，屆時包含球員交易、自由球員簽約談判等所有涉及球員的聯盟業務都將全面被迫暫停，剛開打的休賽季市場恐將瞬間陷入冰封停擺。