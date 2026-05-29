台北六福萬怡酒店宣布，旗下吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」將推出三大限時餐飲優惠，6月1日至6月30日祭出「六月六福666，身分證對對碰」活動，雙人同行午、晚餐，身分證字號中含一個「6」，即可享第二位6折，折扣後最低1036元；若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。另還有樂齡優惠、餐券專屬優惠。
台北六福萬怡酒店提到，此次「六月六福666，身分證對對碰」瞄準暑假前聚餐商機，將從6月1日起，雙人同行午、晚餐，凡任一位賓客身分證字號中含數字「6」，即可享第二位餐費6折；若兩人身分證字號合計含有兩個「6」，再加碼免服務費。
還有樂齡優惠：滿55歲享有75折、同行者8折
除期間限定活動外，敘日全日餐廳亦同步推出熟齡專屬優惠與旅展票券加碼方案。即日起至8月31日止，55歲（含）以上賓客平日午、晚餐可享75折優惠、同行友人享8折，假日則本人與同行友人皆享8折。
持餐券優惠：同行者享8折
另外，即日起至7月31日止，持敘日全日餐廳自售、2025 TTE旅展、2025 ITF旅展、2025線上旅展／快閃櫃位及2026 TTE旅展等指定票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠；若使用過期票券，整組訂位亦享8折並可依票券面額折抵餐費。
除了多重優惠同步登場，敘日全日餐廳也將自6月10日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等人氣肉食料理，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每週五晚餐與週六午、晚餐更限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。
敘日全日餐廳目前餐價為平日午餐每位1480元+10%、平日晚餐1880元+10%，假日午餐1580元+10%、假日晚餐1880元+10%。若以則最低餐價為午餐的1480元來計算，打6折後再加上原餐價1成服務費，則是1036元，就能享有和牛堡、爐烤牛與黑鮪魚等多樣海鮮吃到飽。
JR東日本大飯店台北buffet推線上旅展 最低69折
JR東日本大飯店台北宣告，飯店內吃到飽餐廳「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」即日起至7月9日，推出期間限定「東南亞美食季」主題美食，以泰國、越南、印尼等東南亞多國料理文化為靈感，菜色包含泰式火山排骨、泰式涼拌牛肉沙拉、綠咖哩蟹等。目前飯店更有線上旅展，將可買到下殺最低69折的「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」餐券。
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除期間限定活動外，敘日全日餐廳亦同步推出熟齡專屬優惠與旅展票券加碼方案。即日起至8月31日止，55歲（含）以上賓客平日午、晚餐可享75折優惠、同行友人享8折，假日則本人與同行友人皆享8折。
持餐券優惠：同行者享8折
另外，即日起至7月31日止，持敘日全日餐廳自售、2025 TTE旅展、2025 ITF旅展、2025線上旅展／快閃櫃位及2026 TTE旅展等指定票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠；若使用過期票券，整組訂位亦享8折並可依票券面額折抵餐費。
除了多重優惠同步登場，敘日全日餐廳也將自6月10日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等人氣肉食料理，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每週五晚餐與週六午、晚餐更限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。
敘日全日餐廳目前餐價為平日午餐每位1480元+10%、平日晚餐1880元+10%，假日午餐1580元+10%、假日晚餐1880元+10%。若以則最低餐價為午餐的1480元來計算，打6折後再加上原餐價1成服務費，則是1036元，就能享有和牛堡、爐烤牛與黑鮪魚等多樣海鮮吃到飽。
JR東日本大飯店台北宣告，飯店內吃到飽餐廳「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」即日起至7月9日，推出期間限定「東南亞美食季」主題美食，以泰國、越南、印尼等東南亞多國料理文化為靈感，菜色包含泰式火山排骨、泰式涼拌牛肉沙拉、綠咖哩蟹等。目前飯店更有線上旅展，將可買到下殺最低69折的「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」餐券。