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正在尋求衛冕的洛杉磯道奇隊遭遇傷兵大潮侵襲！陣中兩屆明星強打、人稱「西語老師」的赫南德茲（Teoscar Hernández）昨（28）日在比賽中不慎拉傷左大腿退場。根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）的最新報導，球團今（29）日已正式將他放入傷兵名單。為了填補外野火力空缺，道奇隊預計將從3A重新召集現年28歲、去年勇奪小聯盟MVP的強打新秀沃德（Ryan Ward）重返大聯盟。生涯已累積224發全壘打的重砲外野手赫南德茲，昨日在主場面對科羅拉多洛磯隊的第2局下半登場打擊，在與投手頑強纏鬥了7顆球後，敲出游擊方向的滾地球。然而就在他全力衝刺奔向一壘時，左大腿後肌突然發生嚴重拉傷，隨後痛苦地被迫提前退場。經過醫療團隊的進一步檢查後，赫南德茲的傷勢確認需要時間休養。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在接受採訪時坦言，赫南德茲大腿後肌的傷勢恐怕讓他必須「至少缺席數週」，且目前球團內部暫時無法給出明確的歸隊時間表。這對於目前在隊內打點排行榜上高居第二的道奇打線而言，無疑是一記沉重的打擊。為了補足左外野的攻防漏洞，道奇隊決定拉上目前在農場新秀榜排名第 19 位的左打砲手沃德。對於台灣球迷而言，沃德這個名字絕對不陌生，堪稱是名副其實的「台灣之友」——在世界棒球12強賽中，他代表美國隊出戰委內瑞拉，並在關鍵時刻從富藍戈（Enderson Franco）手中轟出震驚全場的致命全壘打，間接護送中華隊搶下晉級冠軍戰的門票。現年28歲的沃德在小聯盟展現了極其恐怖的長打天賦，去年在3A賽季瘋狂炸裂36發全壘打，憑藉0.937的整體攻擊指數（OPS）摘下太平洋岸聯盟MVP。本季初，他曾因明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）請產假而短暫升上大聯盟觀光，但當時僅出賽2場，在6個打數中敲出2支安打、貢獻1分打點，隨後便再度遭到下放。今年沃德在3A持續展現穩定實力，出賽47場繳出 .254/.379/.418 的打擊三圍，進帳6轟與31分打點，攻擊指數達0.797。隨著赫南德茲這次高掛免戰牌，道奇外野正面臨前所未有的戰力荒，這也提供給這位大器晚成的 28 歲強打者一個漫長且極具發揮空間的舞台。沃德能否把握這次重返大聯盟的良機，在豪門球隊站穩一席之地，全美與台灣球迷都拭目以待。