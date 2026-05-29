根據《ESPN》名記邦坦普斯（Tim Bontemps）的最新消息指出，布魯克林籃網隊內部已經達成共識，計畫在自由市場開啟後，全力追逐洛杉磯湖人隊的人氣後衛里夫斯（Austin Reaves）。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）更預測，籃網為了搶人，準備祭出一份高達5年2億美元（約合新台幣62.7億元）的超級頂薪合約，這讓原本高喊想續留洛杉磯的里夫斯，面臨職業生涯的重要選擇。
薪資空間全聯盟最大！籃網撒幣砸暈里夫斯有底氣
雖然里夫斯在過去受訪時多次重申自己渴望下賽季重返紫金軍團。然而，NBA自由市場向來是殘酷的。今年夏天，籃網隊與芝加哥公牛、洛杉磯湖人是全聯盟口袋最深、薪資空間最充裕的三支球隊，但籃網卻擁有湖人所沒有的絕對優勢，他們沒有續約主力球員的財務火燒屁股危機。
相較於籃網陣中兩大核心小波特（Michael Porter Jr.）與克拉克斯頓（Nic Claxton）都身背長約；湖人隊今年夏天則面臨陣容大解體的危機，包括詹姆斯（LeBron James）、八村壘（Rui Hachimura）、史馬特（Marcus Smart）、肯納德（Luke Kennard）以及海伊斯（Jaxson Hayes）等主力全部合約到期需要重簽。在團隊薪資吃緊的情況下，湖人恐怕很難跟進籃網開出的「瘋狂報價」，這讓籃網處於絕對的優勢。
戰術地位完美契合！里夫斯空降布魯克林秒當老大
從籃網隊的角度來看，溢價強挖里夫斯完全符合建隊邏輯。在經歷了一個主力天賦平庸、為了選秀權消極擺爛的賽季後，籃網隊現在太需要一位能夠掌控比賽、撕裂防線的明星控球。如果里夫斯選擇加盟籃網，他將擺脫在湖人隊只能當綠葉的命運，直接空降布魯克林成為球隊「新一哥」，並享有無限開火權與完全自由的進攻主導權。
此外，籃網陣中目前囤積了大量極具潛力的年輕天賦，包含迪明（Egor Demin）、特拉奧雷（Nolan Traore）、鮑威爾（Drake Powell）以及他們即將在今年選秀會上選進的「首輪第6順位」超新星。由於籃網隊明年的首輪選秀權並不在自己手上，他們沒有繼續擺爛的本錢，下賽季唯一的目標就是「贏球」，而正值當打之年的里夫斯，無疑是自由市場上最完美的解答。
終結尼克壟斷！籃網需要「票房保證」來刺激市場
近年來，同城宿敵紐約尼克隊實力大躍進，本季不僅奪下NBA盃冠軍，如今也闖進總冠軍賽，已經徹底拉開與籃網隊的差距，奪走了「紐約籃球之王」的寶座，這讓籃網隊流失了大量的在地票房與關注度。
球風華麗、自帶超級流量且深獲球迷喜愛的里夫斯，正是籃網球團用來重新燃起布魯克林球迷熱情、對抗尼克隊的終極武器。5年2億美元的合約固然是一場豪賭，但對於身處紐約大市場且急切想要重生的籃網隊來說，這絕對是一個值得為未來大膽一搏的機會。
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雖然里夫斯在過去受訪時多次重申自己渴望下賽季重返紫金軍團。然而，NBA自由市場向來是殘酷的。今年夏天，籃網隊與芝加哥公牛、洛杉磯湖人是全聯盟口袋最深、薪資空間最充裕的三支球隊，但籃網卻擁有湖人所沒有的絕對優勢，他們沒有續約主力球員的財務火燒屁股危機。
相較於籃網陣中兩大核心小波特（Michael Porter Jr.）與克拉克斯頓（Nic Claxton）都身背長約；湖人隊今年夏天則面臨陣容大解體的危機，包括詹姆斯（LeBron James）、八村壘（Rui Hachimura）、史馬特（Marcus Smart）、肯納德（Luke Kennard）以及海伊斯（Jaxson Hayes）等主力全部合約到期需要重簽。在團隊薪資吃緊的情況下，湖人恐怕很難跟進籃網開出的「瘋狂報價」，這讓籃網處於絕對的優勢。
戰術地位完美契合！里夫斯空降布魯克林秒當老大
從籃網隊的角度來看，溢價強挖里夫斯完全符合建隊邏輯。在經歷了一個主力天賦平庸、為了選秀權消極擺爛的賽季後，籃網隊現在太需要一位能夠掌控比賽、撕裂防線的明星控球。如果里夫斯選擇加盟籃網，他將擺脫在湖人隊只能當綠葉的命運，直接空降布魯克林成為球隊「新一哥」，並享有無限開火權與完全自由的進攻主導權。
此外，籃網陣中目前囤積了大量極具潛力的年輕天賦，包含迪明（Egor Demin）、特拉奧雷（Nolan Traore）、鮑威爾（Drake Powell）以及他們即將在今年選秀會上選進的「首輪第6順位」超新星。由於籃網隊明年的首輪選秀權並不在自己手上，他們沒有繼續擺爛的本錢，下賽季唯一的目標就是「贏球」，而正值當打之年的里夫斯，無疑是自由市場上最完美的解答。
終結尼克壟斷！籃網需要「票房保證」來刺激市場
近年來，同城宿敵紐約尼克隊實力大躍進，本季不僅奪下NBA盃冠軍，如今也闖進總冠軍賽，已經徹底拉開與籃網隊的差距，奪走了「紐約籃球之王」的寶座，這讓籃網隊流失了大量的在地票房與關注度。
球風華麗、自帶超級流量且深獲球迷喜愛的里夫斯，正是籃網球團用來重新燃起布魯克林球迷熱情、對抗尼克隊的終極武器。5年2億美元的合約固然是一場豪賭，但對於身處紐約大市場且急切想要重生的籃網隊來說，這絕對是一個值得為未來大膽一搏的機會。