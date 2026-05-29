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▲台中市政府推廣「團拜一炷香」，香支減量等環保措施(圖／民政局提供2026.5.29)

信仰與環保共榮！台中市政府持續輔導宮廟落實低碳措施，截至114年，全市紙錢用量已由108年的3675公噸降至1222公噸，大幅減量近6成7，其中烏日玉闕朝仁宮等宮廟領軍落實綠色祭祀，成為推動「低碳台中模式」的指標典範。民政局長吳世瑋表示，市府透過制度引導與跨縣市區域合作，成功在延續傳統宗教文化的同時，有效降低環境負荷。吳世瑋指出，台中市自104年起便領先全國訂定「台中市宗教場所低碳認證辦法」，將宗教活動正式納入低碳治理，透過制度引導、持續溝通及表揚機制，大幅提升宗教團體的參與度。市長盧秀燕上任後，更擴大推動「竹苗中彰投雲嘉」7縣市區域合作，共同推行「低碳宗教場所認證標章」；統計112年至114年間，台中市已有221間宗教場所獲得認證，顯示宗教團體對綠色經營與社會責任的認同已蔚為主流。在公私協力推動下，台中市眾多宮廟已發展出多元且具創意的低碳模式。烏日區玉闕朝仁宮率先引進低碳環保金爐，並全面配合紙錢集中燃燒，透過專業設備大幅降低PM2.5與空污排放，完美呈現信仰傳承與環境守護並行的示範力量。此外，北區明德宮天聖堂更走在時代尖端，自民國90年起即全面停止燃燒金紙，長期落實「一爐一香」、採用節能燈具、環保鞭炮及電子蠟燭，具體實踐「不燒金紙、心意不減」的宗教情懷。豐原慈濟宮則創新設置「以米（功）代金販賣機」，以幸福米磚取代傳統金紙，香客不僅能帶回食用，亦可選擇捐助弱勢，讓敬神祈福兼具減碳、惜福與社會公益。民政局表示，市府未來將持續推廣拜拜一炷香、紙錢集中燒、以功代金、環保禮炮車、電子鞭炮及減爐敬神明等低碳措施。為鼓勵宮廟加速轉型，除定期表揚績優單位，也將輔導大型宗教活動結合線上直播等數位參與方式，在深化百年信仰價值的同時，降低人潮移動對鄰里的環境負荷，穩健邁向淨零排放的永續宜居城市。