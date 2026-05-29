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今（29）日NBA季後賽西區冠軍賽來到關鍵的第6戰，背水一戰的聖安東尼奧馬刺隊回到主場，面對奧克拉荷馬雷霆隊的強力挑戰。馬刺隊展現驚人的外線火力，首節便轟進8記三分球，寫下隊史自1997-98賽季以來的單節最多三分紀錄。超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）半場更是火力全開，以16投9中的高效率，轟下22分、6籃板、2抄截及1火鍋的全面數據，帶領馬刺以60：53取得半場領先。馬刺隊今晚以絕佳狀態出擊，開賽首節便展現強烈的進攻企圖心。根據統計，馬刺單節命中的8記三分球，追平並刷新了隊史長期以來的高標準，整場比賽馬刺的外線手感維持高檔，半場三分球累計25投11中。防守端同樣不遑多讓，球隊球星文班亞馬在首節便發動攻勢，連續命中三分，成功將雷霆防線拉出禁區，創造出開局優勢。儘管馬刺隊一度領先達15分，但雷霆隊展現出韌性。卡森·華勒斯（Cason Wallace）在外線持續給予威脅，單節三分球3投3中，將分差一度縮小至5分，所幸馬刺隊靠著文班亞馬的補籃及團隊防守，才穩住7分的領先優勢進入更衣室。馬刺這一節有些熱血過頭，出現一些失誤和不必要犯規，讓衛冕軍有了可趁之機，縮小分差到個位數。比賽中馬刺小將布萊恩特（Carter Bryant）完成一次精彩暴扣，讓現場球迷陷入瘋狂。除了這場比賽的亮眼表現外，美媒《KalshiHoops》更盤點了文班亞馬的季後賽生涯數據，再次凸顯其「世代天才」的定位。目前文班亞馬在季後賽生涯場均數據達到：20分以上、10籃板以上、3火鍋以上，且真實命中率（True Shooting Percentage）超過60%。這項統計數據讓他成為 NBA 歷史上唯一一位在季後賽生涯中，同時達成以上四項標準的球員。這份紀錄不僅展現了他在進攻端的效率，更證明了他在防守端統治禁區的能力，這位年僅22歲的超級新星，正以每場比賽刷新外界對籃球員的認知。