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前總統馬英九今（29）日正式提告昔日幕僚蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，國安會前秘書長金溥聰日前也公布蕭旭岑和台商韓螢煥「手捧百萬現金」合照，更傳出韓將成為中國台企聯下任會長候選人。陸委會副主委梁文傑指出，台企聯是國台辦組織，希望檢方調查時釐清真相，對此，蕭旭岑回應，台商在大陸打拚不應該被污名化，韓螢換本來就可以支持政黨或是任何人，不希望政府污名化、標籤，希望陸委會用詞更謹慎，他也說當初合照是對方提出要求。蕭旭岑今早接受媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，會後面受訪針對陸委會質疑台企聯是有政治目的的團體，希望檢方查明清楚。蕭旭岑說，任何一位台商在大陸打拚奮鬥，不應該被污名化，不管韓螢煥或是任何在大陸奮鬥的台商朋友，他們都有他們的權益，而做為中華民國國民，本來就可以支持政黨或是任何人。蕭旭岑說，不希望政府用這種污名化或是標籤化的方式，讓在大陸不管是台商、工作的台灣民眾被蒙上一層陰影。他覺得這不利於兩岸關係，也希望陸委會用詞能夠更加謹慎。至於被質疑當初拍照是否要向特定的人交代？蕭旭岑坦言他不清楚，因為當初不知道是韓會長還是同行友人說要拍照，因為他們是被捐助的一方，任何基金會同事受理民眾捐款，如果民眾說要合影照相，他們都是坦坦蕩蕩，因為這是感謝或是尊重他，他記得當初是對方提出要求。