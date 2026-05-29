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強調收到民眾捐款並拍照是日常

強調收到捐款無法開收據都有請示馬英九

前總統馬英九授權前重要幕僚、前國安會秘書長金溥聰近日召開記者會，公布前馬英九基金會執行長蕭旭岑收受台商捐款之合照，引發熱議。對此，蕭旭岑本人今（29）日親自回應表示，自己過去在基金會負責對外發言，王光慈負責財務，這張收款照片曝光對他的傷害雖然很大，但民眾捐款常要求合照，那就是基金會的「日常」，他只是代表馬英九受理，再交由王光慈處理，但捐款人堅持匿名，後續處理他們也都有請示馬英九。他更強調，其實基金會資源並不豐沛，拜訪企業常常碰壁，對任何捐款都很感謝，尤其100萬元的金額並不少。蕭旭岑今上《千秋萬事》專訪表示，他自己知道那張照片曝光對他傷害很大，相信也有很多朋友因此對他開始產生懷疑，但他在照片中的坦然笑容，是因為那張照片顯示的就是基金會的日常。常有很多民眾到基金會樓下，拿出2000塊、5000塊，同仁都要下去拿，民眾也會要求拍照；馬前總統遇到熱心幫助他的領袖，這些人有時也會拿出現金10萬、30萬，這些都是他們對馬英九基金會的支持，他和同事都要受理，而程序是在收到錢後要交給負責財務的王光慈。蕭旭岑說，他在2018年回去當執行長時，馬英九就說的很清楚，蕭旭岑負責對外發言，王光慈負責對內管理和帳務，他對此很感謝，因為他對財務的工作沒興趣也做不來，且前輩蘇志誠曾告誡他，幕僚要全身而退就是絕不拿公家的錢，他至今謹記在心。可是他和同仁還是會收到民眾捐款，當然就是代表馬前總統去拿，再送交王光慈。蕭旭岑提到，只要是捐給基金會的一定要入帳，並開個收據給捐錢的人，但有些人不希望在捐款名冊上曝光，他聽王光慈說，這筆錢在存款的時候還是要註明這是民眾誰誰誰的捐款，即使民眾希望無名氏，但收據還是要開，這就是重點！這種例子很多，他們必須去跟捐款人追身份證字號、名字等資料，至於韓瑩煥捐100萬也說要拍照，因為這就是一般捐款，他笑得很坦然，他也馬上將錢拿給王光慈。但王光慈說韓瑩煥遲遲沒提供資料，沒辦法開收據，就要退回，但捐款人又不願退，剛好碰上馬前總統禮遇快結束，因此差不多在3／15，王光慈才建議蕭旭岑詢問馬前總統怎麼處理？而這部分所有的相關資料都已經提供給調查小組。蕭旭岑強調，受理捐款是他的責任，大家都以為馬英九基金會一開始就有很大咖的捐助，但因為政治上的某些事件，其實連當初承諾的一半都沒有，很多事情變成柴米油鹽。他常常去拜訪企業，但馬前總統在任時本就和企業沒有很熱絡，結果沒想像中那麼好，碰壁很多次，所以有人願意捐款，他當然很感謝，100萬也是很大的數字，這次還讓韓瑩煥受波及，他很抱歉。