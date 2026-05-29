紐約尼克在NBA東區決賽4：0橫掃克里夫蘭騎士，睽違27年再度闖進總冠軍賽，目前球隊正在等待西區冠軍出爐，對手將是聖安東尼奧馬刺或奧克拉荷馬雷霆，尼克主帥布朗（Mike Brown）被問到希望在總冠軍賽對上哪一支球隊時，布朗表示如果是碰上馬刺，自己的荷包恐怕會「大失血」
尼克沉著應戰 布朗喊話對手是誰沒差
布朗表示如果我們自己認為是冠軍球隊，那對手是誰其實沒有差別，「不會，這根本不重要。如果我們真的是自己認為的那支球隊，那麼最終對手是誰其實沒有差別。」
曾是馬刺一員 布朗笑稱若碰頭荷包會失血
布朗曾在波波維奇（Gregg Popovich）麾下擔任助理教練長達三個賽季，並幫助馬刺在2003年奪下NBA總冠軍，2007年，布朗率領騎士闖進總冠軍戰，但最終遭馬刺4：0橫掃。
布朗開玩笑表示，如果對手是馬刺，自己荷包將會大失血，原因在於，尼克雖然會負擔球隊相關的差旅費用，但若要讓家人前往客場觀戰，相關開銷就得由他自行支付。由於聖安東尼奧與布朗有深厚淵源，一旦馬刺晉級總冠軍賽，他勢必會有更多親友想到場見證這場特殊對決。
不過對於即將到來的總冠軍賽，布朗強調自己並沒有特別偏好哪個對手，「不管是馬刺還是雷霆，都是非常出色的球隊，也都會帶給我們巨大挑戰，我們唯一專注的事情就是做好準備，迎接接下來的挑戰。」
資料來源：《Basket News》
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布朗表示如果我們自己認為是冠軍球隊，那對手是誰其實沒有差別，「不會，這根本不重要。如果我們真的是自己認為的那支球隊，那麼最終對手是誰其實沒有差別。」
曾是馬刺一員 布朗笑稱若碰頭荷包會失血
布朗曾在波波維奇（Gregg Popovich）麾下擔任助理教練長達三個賽季，並幫助馬刺在2003年奪下NBA總冠軍，2007年，布朗率領騎士闖進總冠軍戰，但最終遭馬刺4：0橫掃。
布朗開玩笑表示，如果對手是馬刺，自己荷包將會大失血，原因在於，尼克雖然會負擔球隊相關的差旅費用，但若要讓家人前往客場觀戰，相關開銷就得由他自行支付。由於聖安東尼奧與布朗有深厚淵源，一旦馬刺晉級總冠軍賽，他勢必會有更多親友想到場見證這場特殊對決。
不過對於即將到來的總冠軍賽，布朗強調自己並沒有特別偏好哪個對手，「不管是馬刺還是雷霆，都是非常出色的球隊，也都會帶給我們巨大挑戰，我們唯一專注的事情就是做好準備，迎接接下來的挑戰。」
資料來源：《Basket News》