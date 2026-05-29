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西區決賽第六戰今（29）日回到聖安東尼奧馬刺隊主場AT&T Center展開生死決戰。目前大比分2：3落後、面臨淘汰邊緣的馬刺隊，在今日的比賽中展現了不成功便成仁的強大氣魄。在上半場打完後，馬刺以60：53暫時取得7分領先。而帶領黑衫軍在上半場咬住領先優勢的頭號功臣，當屬替補上陣的新秀迪倫·哈珀（Dylan Harper），他半場以驚人的高效率狂砍12分。哈珀在賽前受訪時更自曝，自己今日的大爆發，全因在G5輸球後收到傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）的一則「深夜簡訊」。雖然老帥波波維奇近年已退居幕後、將兵符交由總教練米奇·約翰遜（Mitch Johnson）執掌，但這位球隊精神領袖在季後賽關鍵時刻依舊展現了無可替代的巨大影響力。馬刺在客場搞砸天王山之戰後，全隊士氣一度陷入低迷，尤其是前一場發揮受限的年輕小將們。哈珀今日在賽前接受記者採訪時，透露了波波維奇對他的特別提點。哈珀表示：「在輸掉第五場比賽後，波波教練親自給我發了簡訊，內容大概是：這句話深深打動了我，這也是我目前最關注的事——我今天該如何做好準備，去踏上球場完成他交代我的任務。」帶著「傳奇導師」的提點，哈珀在今日的G6上半場果然徹底開竅。面對防守侵略性極強的雷霆隊，哈珀從替補席挺身而出，在14分鐘的有限出場時間內化身效率怪物。。他屢次在雷霆試圖反撲的關鍵時刻，利用強壯的身軀突破禁區強打得分，或是接到隊友傳導大膽在外線飆進冷箭，成功幫助馬刺在半場打完後建立起60：53取得7分領先優勢，也有效分擔了一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）在內線遭遇的防守壓力。