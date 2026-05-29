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「兆元宴」昨晚（28日）登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電、鴻海、廣達、華碩等科技圈大老共進晚餐，一舉一動備受關注。值得一提的是，面對大批粉絲守候，黃仁勳與台積電董事長魏哲家在過程中突然走出餐廳發放香腸米糕和蘋果西打，並且不斷用台語問說：「誰巴豆夭（肚子餓）？」現場瞬間擠爆。昨晚兆元宴選在「磚窯古早味餐廳」，許多粉絲守在餐廳外，想一睹這場AI供應鏈最強聚會。擔心大家久候，黃仁勳突然走出餐廳外，與魏哲家一起發放便當和飲料，親民的他邊發邊用台語問說：「誰巴豆夭（肚子餓）？」還會留意現場是否有小朋友，讓孩子優先領取，現場掀起民眾瘋搶，場面也一度有些混亂，只見有人出聲維持秩序大喊別推擠，再次展現黃仁勳的超高人氣，也為這場聚會增添濃厚的人情味。▲由黃仁勳（如圖）主辦的兆元宴昨晚選在「磚窯古早味餐廳」，許多粉絲守在餐廳外，想一睹這場AI供應鏈最強聚會。（圖／記者趙文彬攝）而網友事後在Threads上秀出便當菜色，打開餐盒竟是香腸米糕，紛紛表示：「不錯吃啊。今天不少第一次吃到的人稱讚」、「這樣黃仁勳花多少錢買便當」、「黃董好像在台灣才會這樣，超親民」、「看起來好好吃唷」、「求解餐廳是哪一家」、「黃爸爸很愛投餵，很像台灣的阿嬤」、「有一種餓 是爸爸怕你餓。」黃仁勳昨晚依照慣例替現場粉絲簽名、合影，讓餐廳外立刻擠滿了人，彷彿是明星見面會。散場時，有小朋友向黃仁勳遞上一支25元的紅豆粉粿冰棒，他當下便拆開來吃，一邊大讚好吃，還轉頭問其他路人「這哪裡買的？」影片曝光後讓網友們笑翻：「紅豆粉粿冰棒成功打進黃仁勳AI供應鏈。」由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主辦的AI供應鏈「兆元宴」眾所矚目，昨晚現場聚集台積電、鴻海、廣達、華碩、和碩、台達電等重量級企業高層，昨晚第五度選在台北敦南的「磚窯古早味懷舊餐廳」，網路上也開始流傳「黃仁勳菜單」，包括豆酥鱈魚、芋頭米粉湯、豆酥高麗菜等讓許多粉絲跟著朝聖。