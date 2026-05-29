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星宇航空今（29）日舉辦股東常會，董事長張國煒說明未來兩年航網佈局規劃。他表示，明年佈局歐洲為主、美洲為輔，重點落在歐洲跟紐澳，包括規劃佈局在澳洲雪梨，以及瑞士蘇黎世跟西班牙巴塞隆納等航點。下一年度貨機也將交機，朝向全功能航空公司發展。張國煒說，去年星宇航空建立起美洲航線，目前差美中或是美東的航線佈局，因此芝加哥、華盛頓 D.C.、紐約或是達拉斯等都在考慮範圍內，會持續拓展美國線。不過，明年會以歐洲為主、美國為輔。張國煒指出，星宇航空下月將開航釜山，10月也要直飛峇里島。明年隨著機隊數量擴大，將有能量佈局雪梨，並且著重歐洲航線拓展，包含今年8月將直飛的布拉格，而蘇黎世、巴塞隆納等航點也已經提出申請。若有機會也會在亞洲再增加佈局。去年全球航運需求逐步回溫，儘管自第二季起，市場面臨對等關稅不確定性、日本地震謠言及美國簽證政策趨嚴等不利因素干擾，對星宇航空獲利表現造成不利影響。隨著新機交付，星宇航空去年引進2架A350-900與1架A330-900neo，機隊總數達29架，全年載客量490萬人次，載貨量8.7萬噸。另為因應中長期發展與市場需求，同年6月與空中巴士簽訂10架A350-1000客機增購合約，進一步強化寬體機隊配置，為跨洲長程航線航網奠定基礎。